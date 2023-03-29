"Довелося міняти знову і знову": Зеленський розповів про "браковану" систему ППО від союзників

Володимир Зеленський

Одна з країн Європи передала Україні систему протиповітряної оборони, яка не спрацювала. Україні довелося повернути її.

Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю AP.

Подробиці

За словами Зеленського, одна європейська країна надіслала Україні систему протиповітряної оборони, яка не спрацювала. Тому "довелося міняти її знову і знову". При цьому Зеленський не назвав країну.

Також президент підкреслив, що Україна поки не має "по-справжньому" систем ППО Patriot, які погодились передати США, тобто вони не розгорнуті.

Він наголосив, що Україні потрібні 20 батарей системи ППО Patriot для захисту від російських ракет. За його словами, навіть цього може бути недостатньо, бо "жодна країна у світі не була атакована такою кількістю балістичних ракет".

Нагадаємо, глава Пентагону Ллойд Остін раніше заявив, що західним партнерам зараз слід зосередитися на забезпеченні України системами ППО, ракетами та бронетехнікою, а не винищувачами F-16. Однак у майбутньому ЗСУ обов’язково мають отримати ці літаки IV покоління.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат раніше пояснив, що зенітно-ракетні комплекси Patriot, які Україна отримує від міжнародних партнерів, здатні збивати не лише балістичні ракети. Вони можуть приземляти російські літаки, що завдають ракетно-бомбових ударів з тимчасово окупованих територій.