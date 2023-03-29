Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow "Довелося міняти знову і знову": Зеленський розповів про "браковану" систему ППО від союзників arrow

"Довелося міняти знову і знову": Зеленський розповів про "браковану" систему ППО від союзників

29 березня 2023 18:47
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Володимир Зеленський
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Одна з країн Європи передала Україні систему протиповітряної оборони, яка не спрацювала. Україні довелося повернути її. 

Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю AP. 

Читайте також:

Подробиці

За словами Зеленського, одна європейська країна надіслала Україні систему протиповітряної оборони, яка не спрацювала. Тому "довелося міняти її знову і знову". При цьому Зеленський не назвав країну.

Також президент підкреслив, що Україна поки не має "по-справжньому" систем ППО Patriot, які погодились передати США, тобто вони не розгорнуті.

Він наголосив, що Україні потрібні 20 батарей системи ППО Patriot для захисту від російських ракет. За його словами, навіть цього може бути недостатньо, бо "жодна країна у світі не була атакована такою кількістю балістичних ракет".

Нагадаємо, глава Пентагону Ллойд Остін раніше заявив, що західним партнерам зараз слід зосередитися на забезпеченні України системами ППО, ракетами та бронетехнікою, а не винищувачами F-16. Однак у майбутньому ЗСУ обов’язково мають отримати ці літаки IV покоління.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат раніше пояснив, що зенітно-ракетні комплекси Patriot, які Україна отримує від міжнародних партнерів, здатні збивати не лише балістичні ракети. Вони можуть приземляти російські літаки, що завдають ракетно-бомбових ударів з тимчасово окупованих територій.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

20:42 Зеленський зідзвонився з прем'єркою Італії: ключові теми розмови

Ексклюзив

20:33Найдорожчі футболісти УПЛ: де вони зараз

20:31 У Данії розповіли, що за об’єкт виявили біля зруйнованого "Північного потоку"

20:15 В ірландських школах вивчатимуть українську мову

20:13 Польща запроваджує обмеження на імпорт зерна з України, — прем'єр-міністр Моравецький

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:07Україна тепер зможе терміново отримувати електроенергію від країн ЄС: що відомо

Ексклюзив

20:00Загублений боєкомплект: чи встигне Захід дати снаряди для контрнаступу ЗСУ

19:55 Польща запроваджує обмеження на імпорт зерна з України, — прем'єр-міністр Моравецький

19:47Берлін погодив новий пакет військової допомоги для України: про яку суму йдеться

19:44 Ексгравець збірної України пройшов стажування в "Арсеналі"

Новина з відео

19:25 Окупанти скаржаться, що місцеві на захоплених територіях до них погано ставляться: перехоплення

Ексклюзив

18:50Резніков розповів, що необхідно Україні для контрнаступу

Ексклюзив

18:20Хорватія передасть Україні додаткову військову допомогу: про що йдеться

Новина з відео

18:16 Росіяни готують провокації на українсько-білоруському кордоні: перехоплення СБУ

Новина з відео

15:37 "Зате не ліберал!": Соловйов виправдав пропагандиста, який заскринив дівчину з пишним бюстом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

14:20 В Одесі склалась критична ситуація через негоду

Новина з відео

13:50 В Одесі вперше зробили унікальну операцію на серці

Новина з відео

13:26 Pepsi представила новий логотип

Ексклюзив

13:18"Будемо стояти до смерті": як пройшло "останнє" богослужіння УПЦ МП у Лаврі

Новина з відео

13:14 Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі прибув на ЗАЕС із перевіркою: деталі

Ексклюзив

20:00Загублений боєкомплект: чи встигне Захід дати снаряди для контрнаступу ЗСУ

15:16Декларації про доходи: кому з біженців потрібно показати зароблене та за що передбачені штрафи

Ексклюзив

13:18"Будемо стояти до смерті": як пройшло "останнє" богослужіння УПЦ МП у Лаврі

08:34Автоматичний перерахунок пенсій у квітні: в уряді розповіли деталі

06:10Загроза демократії: закони про іноземних агентів ширяться світом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

20:30П’ять порад, які допоможуть зосередитись на позитивних думках

Ексклюзив

20:00Працевлаштування під час війни: чи планують одесити змінювати свої професії

Ексклюзив

18:42Розкачування човна: чи вдасться рф відкрити "другий фронт"

17:10Ізраїльський майдан: перша перемога громадянського суспільства

Ексклюзив

16:30Скорочене меню, черги та зростання цін: в Одесі відкрили McDonald's

Актуальне по темі

None 29 Березень 20:42

Зеленський зідзвонився з прем'єркою Італії: ключові теми розмови

None 29 Березень 20:33

Найдорожчі футболісти УПЛ: де вони зараз

None 29 Березень 20:33

У Данії розповіли, що за об’єкт виявили біля зруйнованого "Північного потоку"

None 29 Березень 20:19

В ірландських школах вивчатимуть українську мову

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB