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В Украину приехал Бен Уоллес

24 мая 2023 12:24
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Украину приехал Бен Уоллес
Бен Уоллес и Алексей Резников. Фото: Reuters/Press Service of the Defence Ministry of Ukraine/Handout
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Киев приехал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он обсудил с украинским коллегой Алексеем Резниковым перспективы Украины в НАТО и приоритеты военной помощи ВСУ.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

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В Украину прибыл с визитом министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

В рамках своего визита Уоллес встретился с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Тема переговоров

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что обсудил с британским чиновником перспективу вступления Украины в НАТО в контексте предстоящего в Вильнюсе июльского саммита Альянса.

Кроме того, стороны обсудили приоритеты в военной помощи Украины для достижения победы в войне, начатой против Украины в прошлом году Россия.

"Особенно по поводу оружия, которое дает возможность наносить поражение врагу на дальних дистанциях, такого как Storm Shadow", — пояснил Резников.

Комментарий Уоллеса

Министр обороны Великобритании объяснил, почему его страна решила передать Вооруженным силам Украины эти дальнобойные ракеты.

"Мы предоставили такой вид вооружения из-за постоянного применения россией его оружия большой дальности, которое оно использует для того, чтобы вредить гражданскому населению и гражданской критической инфраструктуре", — подчеркнул Бен Уоллес.

Напомним, что вчера, 23 мая, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Одной из тем обсуждение стало усиление противовоздушной обороны Украины.

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