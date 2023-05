До України приїхав Бен Воллес

Бен Воллес і Олексій Резніков. Фото: Reuters/Press Service of the Defence Ministry of Ukraine/Handout

До Києва приїхав міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. Він обговори із українським колегою Олексієм Резніковим перспективи України в НАТО і пріоритети військової допомоги ЗСУ.

Про це повідомило міністерство оборони України.

Воллес в Україні

До України прибув з візитом міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

В рамках свого візиту Воллес зустрівся із українським колегою Олексієм Резніковим.

Тема переговорів

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що обговорив із британським чиновником перспективу вступу України до НАТО в контексті липневого саміту Альянсу, який має відбутися у Вільнюсі.

Крім того, сторони обговорили пріоритети у військовій допомозі України задля досягнення перемоги у війні, яку розпочала проти України минулого року Росія.

"Особливо щодо зброї, яка дає можливість наносити ураження ворогу на дальніх дистанціях, такої як Storm Shadow", — пояснив Резніков.

Коментар Воллеса

Міністр оборони Великої Британії пояснив, чому його країна вирішила передати Збройним силам України ці далекобійні ракети.

"Ми надали такий вид озброєння через постійне застосування росією її зброї великої дальності, яку вона використовує для того, щоб шкодити цивільному населенню та цивільній критичній інфраструктурі", — підкреслив Бен Воллес.

Нагадаємо, що учора, 23 травня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Однією з тем обговорення стало посилення протиповітряної оборони України.