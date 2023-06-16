В Украину прибыл президент ЮАР Рамафоса

Прибытие Сирила Рамафосы. Фото: скриншот

В Украину поездом Укрзализныци прибыл президент ЮАР Сирил Рамафоса. В Немешаево его встретили посол ЮАР в Украине и спецпредставитель Украины по африканским вопросам.

Об этом сообщила пресс-служба президента Южно-Африканской Республики.

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Рамафоса в Украине

В Украину на поезде Укрзализныци прибыл президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса.

Согласно информации южноафриканской стороны, Рамафоса прибыл не в Киев, а на станцию Немешаево.

Президента ЮАР встретили посол этой страны в Украине Андре Греневальд и специальный представитель Украины по Африке и Ближнему Востоку Максим Субх.

[ARRIVAL]: His Excellency President @CyrilRamaphosa has arrived at Nemishaeve Railway Station in Ukraine and is received by Ukraine's Special Envoy for Africa & the Middle East Ambassador Maksym Subhk and South African Ambassador to Ukraine Mr Andre Groenewald.… pic.twitter.com/Jk8V8n2v9O — Presidency | South Africa 🇿🇦 (@PresidencyZA) June 16, 2023

Пробки в Киеве

Тем временем в центре Киева перекрыли движение по основным улицам.

Из-за этого в украинской столице образовались большие пробки.

Напомним, в мае СМИ писали о том, что Украину и Россию планирует посетить целая делегация из лидеров ряда африканских стран. Речь шла, в частности, о руководителях:

Египта;

Замбии;

Южно-Африканской Республики;

Сенегала;

Республики Конго;

Уганды.

Эта делегация якобы планировала обсудить, как в условиях санкций платить России за удобрения, в которых нуждается Африка. Они также хотели поговорить об облегчении транзита агропродукции из Украины. В ходе своего визита лидеры планировали обратить внимание и на обмен пленными.