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В Украину прибыл президент ЮАР Рамафоса

16 июня 2023 09:45
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Украину прибыл президент ЮАР Рамафоса
Прибытие Сирила Рамафосы. Фото: скриншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Украину поездом Укрзализныци прибыл президент ЮАР Сирил Рамафоса. В Немешаево его встретили посол ЮАР в Украине и спецпредставитель Украины по африканским вопросам.

Об этом сообщила пресс-служба президента Южно-Африканской Республики.

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Рамафоса в Украине

В Украину на поезде Укрзализныци прибыл президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса.

Согласно информации южноафриканской стороны, Рамафоса прибыл не в Киев, а на станцию Немешаево.

Президента ЮАР встретили посол этой страны в Украине Андре Греневальд и специальный представитель Украины по Африке и Ближнему Востоку Максим Субх.

Пробки в Киеве

Тем временем в центре Киева перекрыли движение по основным улицам.

Из-за этого в украинской столице образовались большие пробки.

Напомним, в мае СМИ писали о том, что Украину и Россию планирует посетить целая делегация из лидеров ряда африканских стран. Речь шла, в частности, о руководителях:

  • Египта;
  • Замбии;
  • Южно-Африканской Республики;
  • Сенегала;
  • Республики Конго;
  • Уганды.

Эта делегация якобы планировала обсудить, как в условиях санкций платить России за удобрения, в которых нуждается Африка. Они также хотели поговорить об облегчении транзита агропродукции из Украины. В ходе своего визита лидеры планировали обратить внимание и на обмен пленными.

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