В Украину прибыл министр обороны Франции

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в Киеве. Фото: Посольство Франции в Украине

В четверг, 28 сентября, в Украину с визитом прибыл министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню. Он встретится со своим коллегой Рустемом Умеровым.

Об этом сообщило посольство Франции в Украине.

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Визит министра обороны Франции в Украину

Сегодня, 28 сентября, Себастьян Лекорню прибыл в Киев в сопровождении посла Франции в Украине. Свой визит он начал с чествования Героев перед Стеной памяти павших за Украину.

Визит министра обороны Франции в Украину. Фото: twitter.com/FranceenUkraine

Визит министра обороны Франции в Украину. Фото: twitter.com/FranceenUkraine

Визит министра обороны Франции в Украину. Фото: twitter.com/FranceenUkraine

Также известно, что Лекорню встретится с украинским коллегой Рустемом Умеровым и министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александром Камышиным.

Напомним, 28 сентября Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с государственным секретарем Великобритании и Северной Ирландии по обороне Грантом Шаппсом. Политик с визитом находится в Украине.

Кроме того, Владимир Зеленский получил верительные грамоты от послов Эстонии, Франции, Словении, Венгрии, Великобритании, Канады и Европейского Союза. Случилось это 27 сентября.