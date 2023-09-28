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В Украину прибыл министр обороны Франции

28 сентября 2023 12:30
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В Украину прибыл министр обороны Франции
Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в Киеве. Фото: Посольство Франции в Украине
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В четверг, 28 сентября, в Украину с визитом прибыл министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню. Он встретится со своим коллегой Рустемом Умеровым.

Об этом сообщило посольство Франции в Украине.

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Визит министра обороны Франции в Украину

Сегодня, 28 сентября, Себастьян Лекорню прибыл в Киев в сопровождении посла Франции в Украине. Свой визит он начал с чествования Героев перед Стеной памяти павших за Украину.

визит министра обороны Франции в Украину
Визит министра обороны Франции в Украину. Фото: twitter.com/FranceenUkraine
визит министра обороны Франции в Украину
Визит министра обороны Франции в Украину. Фото: twitter.com/FranceenUkraine
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Визит министра обороны Франции в Украину. Фото: twitter.com/FranceenUkraine

Также известно, что Лекорню встретится с украинским коллегой Рустемом Умеровым и министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александром Камышиным.

Напомним, 28 сентября Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с государственным секретарем Великобритании и Северной Ирландии по обороне Грантом Шаппсом. Политик с визитом находится в Украине.

Кроме того, Владимир Зеленский получил верительные грамоты от послов Эстонии, Франции, Словении, Венгрии, Великобритании, Канады и Европейского Союза. Случилось это 27 сентября.

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