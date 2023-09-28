До України прибув міністр оборони Франції

Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню у Києві. Фото: Посольство Франції в Україні

У четвер, 28 вересня, до України з візитом прибув міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню. Він зустрінеться зі своїм колегою Рустемом Умєровим.

Про це повідомило посольство Франції в Україні.

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Візит міністра оборони Франції до України

Сьогодні, 28 вересня, Себастьян Лекорню прибув до Києва у супроводі посла Франції в Україні. Свій візит він почав із вшанування Героїв перед Стіною пам'яті полеглих за Україну.

Візит міністра оборони Франції в Україну. Фото: twitter.com/FranceenUkraine

Візит міністра оборони Франції в Україну. Фото: twitter.com/FranceenUkraine

Візит міністра оборони Франції в Україну. Фото: twitter.com/FranceenUkraine

Як відомо, Лекорню зустрінеться з українським колегою Рустемом Умєровим та міністром з питань стратегічних галузей промисловості України Олександром Камишіним.

Нагадаємо, 28 вересня Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з державним секретарем Великої Британії та Північної Ірландії з питань оборони Грантом Шаппсом. Політик з візитом перебуває в Україні.

Окрім того, Володимир Зеленський отримав вірчі грамоти від послів Естонії, Франції, Словенії, Угорщини, Великої Британії, Канади та Європейського Союзу. Сталося це 27 вересня.