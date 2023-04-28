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В Украину прибыли президенты двух стран Евросоюза: детали

28 апреля 2023 10:47
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Украину прибыли президенты двух стран Евросоюза: детали
Зузана Чапутова и Петр Павел в Бородянке. Фото: TASR
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Украину прибыли с необъявленным заранее визитом президенты Чехии Петр Павел и Словакии Зузана Чапутова. Лидеры двух славянских стран Евросоюза посетили Бородянку и Бучу, а также намерены встретиться с Владимиром Зеленским.

Об этом сообщили издания dennikn.sk и Twitter-страница Павела .

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Визит во время ракетного удара

В Украину прибыли президент Чехии Петр Павел и президент Словакии Зузана Чапутова.

Они приехали в Киев привычным для иностранных политиков путем поездом из Перемышля.

Павел и Чапутова едут в Киев
Павел и Чапутова едут в Киев
Фото: TASR

Таким образом, Павел и Чапутова находились на территории Украины уже в тот момент, когда российские войска совершили очередную массированную ракетную атаку мирных украинских городов.

Куда отправились лидеры Чехии и Словакии

Президенты двух славянских стран по приезде в Киев посетили сначала Бородянку, а затем Бучу — города Киевской области, пострадавшие от российской оккупации весной 2022 года.

Также Павел и Чапутова намерены встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Комментарии высоких гостей

Петр Павел подчеркнул, что он вместе с Зузаной Чапутовой признает ценность свободы и справедливости.

"Трудно видеть своими глазами, как украинцы платят за это самую дорогую цену. Кровь и жизнь собственных граждан", — заявил президент Чехии.

Напомним, Петр Павел заявил на днях, что Чехия должна продвигать начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.

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