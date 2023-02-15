В Киев прибыл с визитом премьер-министр Швеции: видео

В Киев прибыл с визитом премьер-министр Швеции
В Украину с визитом прибыл премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Глава правительства Швеции встретился с президентом Владимиром Зеленским.
Об этом глава Украинского государства написал в Telegram.
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Визит Ульфа Кристерссона
"Сегодня поздравляю в Украине Премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона. Украина и Швеция вместе защищают человечность, свободу и Европу. Вместе будем и победителями", — отметил Зеленский.
Первые заявления
Кристерссон на совместной с Зеленским пресс-конференции в Киеве заявил, что Швеция выступает за создание международной коалиции, которая бы принимала решение по поставкам истребителей Украине.
"В том, что касается истребителей, кажется, на прошлой неделе, когда мы встречались в Брюсселе, многие страны сказали: "Мы не исключаем этого. Не время для такого исключения". Но должны признать, что международная коалиция, которая должна быть создана, будет принимать определенные шаги. Мы абсолютно понимаем, что для Украины это не должно растягиваться во времени", — сказал премьер Швеции.
Комментируя поставки шведской артиллерийской системы Archer, Кристерссон отказался называть точные даты поставки и заметил, что существуют практические вопросы, связанные, в частности, с подготовкой. По его словам, это произойдет как можно скорее.
Напомним, ранее стало известно, что Швеция получила запрос украинской стороны о предоставлении истребителей Gripen собственного производства. Однако в настоящее время существуют ограничения, связанные с такой помощью.