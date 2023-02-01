Протести у Швеції заважають країні вступити до НАТО, — прем’єр

Прем’єр Швеції розповів, хто заважає їм вступити до НАТО
Голова шведського уряду закликав усі політичні сили докласти зусиль, аби зменшити напругу в країні на фоні антитурецьких акцій. За словами Ульфа Крістерссона, це може негативно вплинути на вступ країни до НАТО.
Про це пише шведське видання SVT.
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Так, за словами прем'єра, антитурецькі акції в Стокгольмі, що відбулися останнім часом, не тільки викликали обурення у турецької влади, але й показали вплив окремих локальних подій на великі міжнародні події. Зокрема, Ульф Крістерссон згадав акцію з "повішенням" опудала, що імітує турецького президента Реджерпа Ердогана, і спалення Корану.
"Окремі особи і групи, які здійснюють подібні дії, стають корисними ідіотами для сил, які бажають Швеції зла в нинішній ситуації з безпекою", — наголосив прем'єр.
Що не так із вступом Швеції до НАТО
Як відомо, у травні 2022 року Швеція і Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО. Однак Туреччина пригрозила заблокувати їхній вступ, оскільки в цих країнах знайшли притулок турецькі дисиденти, яких Анкара вважає терористами.
Нещодавно у Швеції відбулася антитурецька акція, в ході якої було повішено "опудало Ердогана", що своєю чергою викликало обурення в офіційної Анкари. Окрім того, 22 січня праві активісти у Швеції публічно спалили Коран, що викликало гнів вже в усьому ісламському світі.
Після цього президент Туреччини Ердоган заявив, що тепер вже точно не підтримає членство Швеції в НАТО.
Нагадаємо, раніше ми писали, що голова МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто не виключає, що до спалення Корану в Швеції причетна російська сторона.