Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Прем’єр Швеції розповів, хто заважає їм вступити до НАТО arrow

Прем’єр Швеції розповів, хто заважає їм вступити до НАТО

1 лютого 2023 08:56
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Протести у Швеції заважають країні вступити до НАТО, — прем’єр
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Голова шведського уряду закликав усі політичні сили докласти зусиль, аби зменшити напругу в країні на фоні антитурецьких акцій. За словами Ульфа Крістерссона, це може негативно вплинути на вступ країни до НАТО.

Про це пише шведське видання SVT.

Читайте також:

Деталі

Так, за словами прем'єра, антитурецькі акції в Стокгольмі, що відбулися останнім часом, не тільки викликали обурення у турецької влади, але й показали вплив окремих локальних подій на великі міжнародні події. Зокрема, Ульф Крістерссон згадав акцію з "повішенням" опудала, що імітує турецького президента Реджерпа Ердогана, і спалення Корану.

"Окремі особи і групи, які здійснюють подібні дії, стають корисними ідіотами для сил, які бажають Швеції зла в нинішній ситуації з безпекою", — наголосив прем'єр.

Що не так із вступом Швеції до НАТО

Як відомо, у травні 2022 року Швеція і Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО. Однак Туреччина пригрозила заблокувати їхній вступ, оскільки в цих країнах знайшли притулок турецькі дисиденти, яких Анкара вважає терористами.

Нещодавно у Швеції відбулася антитурецька акція, в ході якої було повішено "опудало Ердогана", що своєю чергою викликало обурення в офіційної Анкари. Окрім того, 22 січня праві активісти у Швеції публічно спалили Коран, що викликало гнів вже в усьому ісламському світі.

Після цього президент Туреччини Ердоган заявив, що тепер вже точно не підтримає членство Швеції в НАТО.

Нагадаємо, раніше ми писали, що голова МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто не виключає, що до спалення Корану в Швеції причетна російська сторона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

09:01 "Челсі" здійснив один із найдорожчих трансферів в історії футболу: кого підписали

Ексклюзив

09:00 Капкан для росіян: чи перетвориться лівобережжя Дніпра на "котел" для окупантів

08:47 Світові центробанки побили рекорд із купівлі золота, — Reuters

08:30 Російські військові блогери все частіше розповідають про невдачі кремля на війні, — ISW

08:23 Українці збільшили кількість переказів коштів через ПриватБанк з-за кордону: рейтинг країн

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:15 Подробиці нового телепроєкту з Лесею Нікітюк та зірками українського шоу-бізнесу

08:13 Ілля Забарний став рекордним трансфером в історії "Динамо": навіть Андрій Шевченко обійшовся "Мілану" дешевше

08:12 ​​​​​​​30% українських шкіл працюють лише дистанційно: в яких регіонах освітні послуги надаються онлайн

08:00 Доплати військовим, субсидії, виплати біженцям та безкоштовні LED-лампи: що зміниться з 1 лютого

07:58 ​​​​​​​Україна може отримати два сучасні американські безпілотники за один долар, – ЗМІ

Новина з відео

07:53 Росіяни пригнали ще один підводний човен з "Калібром", — Гуменюк

Новина з відео

23:09 Чекаємо на новини для України: Зеленський про рішення союзників у ЄС

Новина з відео

20:55 "У нас армія впаде як картковий будинок": окупант скаржиться на низьку боєздатність серед військових

Новина з відео

18:43 ЗСУ пояснили, чому сьогодні тричі оголошували повітряну тривогу

Ексклюзив

17:00 "Інформвійну на книжковому ринку ми програли": власник "Фоліо" Олександр Красовицький

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

16:55 Гороскоп на 1 лютого: Левам — час на самоаналіз, Скорпіонам — не поспішати

Ексклюзив

16:30 Коваленко: "росія планує захопити увесь Донбас у найближчі місяці, але ЗСУ готують сюрприз ворогу"

Новина з відео

16:20 В Одесі горів соціальний центр для переселенців: наслідки та ймовірна причина пожежі

Новина з відео

14:49 Меру Броварів вручили повістку під час засідання міськради

Новина з відео

14:30 Кримські партизани ліквідували двох офіцерів росгвардії: як це сталося

Ексклюзив

09:00 Капкан для росіян: чи перетвориться лівобережжя Дніпра на "котел" для окупантів

08:00 Доплати військовим, субсидії, виплати біженцям та безкоштовні LED-лампи: що зміниться з 1 лютого

18:30 Як змінилась військова тактика росії за майже рік повномасштабного вторгнення

Ексклюзив

17:00 "Інформвійну на книжковому ринку ми програли": власник "Фоліо" Олександр Красовицький

Ексклюзив

16:30 Коваленко: "росія планує захопити увесь Донбас у найближчі місяці, але ЗСУ готують сюрприз ворогу"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:30 Бійка жаби та гадюк: як Пригожин та Рогозін Гіркіна на фронт не пускали

Ексклюзив

12:16 Селезньов перелічив три складові, необхідні ЗСУ для початку контрнаступу

Ексклюзив

11:14 Селезньов сказав, на яких напрямках ворог має ініціативу

08:00 Як Європа виживає без російського газу

Ексклюзив

18:00 Трагедія над Броварами: чому впав міністерський вертоліт — версії

Актуальне по темі

None 1 Лютий 08:59

"Челсі" здійснив один із найдорожчих трансферів в історії футболу: кого підписали

None 1 Лютий 09:06

Світові центробанки побили рекорд із купівлі золота, — Reuters

None 1 Лютий 08:50

Російські військові блогери все частіше розповідають про невдачі кремля на війні, — ISW

None 1 Лютий 08:52

Українці збільшили кількість переказів коштів через ПриватБанк з-за кордону: рейтинг країн

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB