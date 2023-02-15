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До Києва прибув з візитом прем'єр-міністр Швеції

15 лютого 2023 16:40
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
До Києва прибув з візитом прем'єр-міністр Швеції: відео
В Україну прибув прем'єр-міністр Швеції  Ульф Крістерссон
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

В Україну з візитом прибув прем'єр-міністр Швеції  Ульф Крістерссон. Глава уряду Швеції зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським.

Про це глава Української держави написав у Telegram

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Візит Ульфа Крістерссона

"Сьогодні вітаю в Україні Прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона.  Україна і Швеція разом захищають людяність, свободу та Європу. Разом будемо й переможцями", — зазначив Зеленський. 

Перші заяви

Крістерссон на спільній із Зеленським пресконференції у Києві заявив, що Швеція виступає за створення міжнародної коаліції, яка б ухвалювала рішення щодо постачання винищувачів Україні.

"У тому, що стосується винищувачів, здається, минулого тижня, коли ми зустрічалися у Брюсселі, багато країн сказали: "Ми не виключаємо цього. Не час для такого виключення". Але маємо водночас визнати, що міжнародна коаліція, яка має бути створена, буде приймати певні кроки. Ми абсолютно розуміємо, що для України це не повинно розтягуватися в часі", — сказав премʼєр Швеції.

Коментуючи поставки шведської артилерійської системи Archer, Крістерссон відмовився називати точні дати постачання і зауважив, що існують практичні питання, пов’язані, зокрема, з підготовкою. За його словами, це відбудеться якомога швидше.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Швеція отримала запит української сторони про надання винищувачів Gripen власного виробництва. Однак наразі існують обмеження, пов’язані з такою допомогою.

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