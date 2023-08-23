В Киев прибыл президент Литвы Гитанас Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа в Киеве. Фото: twitter.com/GitanasNauseda

В среду, 23 августа, в Киев с необъявленным визитом прибыл президент Литвы Гитанас Науседа. Он приехал на празднование Дня Независимости.

Об этом сообщил Гитанас Науседа в своем Twitter.

Читайте также:

Президент Литвы в Киеве

"Вернулся в Киев, чтобы вместе с братским украинским народом отпраздновать День Независимости Украины. Победа Украины близка!" — написал он.

Back in Kyiv to celebrate Ukraine's Independence Day together with brotherly Ukrainian nation.



Ukraine's victory is near!



🇱🇹 will continue supporting 🇺🇦 as long as it takes! pic.twitter.com/e9XHYCIc2f — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) August 23, 2023

Стоит отметить, что последний раз Гитанас Науседа вместе с президентом Польши Анджеем Дудой был в Киеве 28 июня.

Цель тогдашнего визита Науседа наметил коротко: "Я прибыл в Киев накануне саммита НАТО в Вильнюсе с одним главным месседжем — место Украины в НАТО".

Напомним, недавно Эстония, Литва и Латвия решили присоединиться к декларации "Группы семи" по поддержке Украины. Отмечается, что это соглашение было принято во время состоявшегося в Вильнюсе саммита НАТО.