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В Киев прибыл президент Литвы Гитанас Науседа

23 августа 2023 09:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Киев прибыл президент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа в Киеве. Фото: twitter.com/GitanasNauseda
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В среду, 23 августа, в Киев с необъявленным визитом прибыл президент Литвы Гитанас Науседа. Он приехал на празднование Дня Независимости.

Об этом сообщил Гитанас Науседа в своем Twitter.

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"Вернулся в Киев, чтобы вместе с братским украинским народом отпраздновать День Независимости Украины. Победа Украины близка!" — написал он.

Стоит отметить, что последний раз Гитанас Науседа вместе с президентом Польши Анджеем Дудой был в Киеве 28 июня.

Цель тогдашнего визита Науседа наметил коротко: "Я прибыл в Киев накануне саммита НАТО в Вильнюсе с одним главным месседжем — место Украины в НАТО".

Напомним, недавно Эстония, Литва и Латвия решили присоединиться к декларации "Группы семи" по поддержке Украины. Отмечается, что это соглашение было принято во время состоявшегося в Вильнюсе саммита НАТО.

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