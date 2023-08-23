Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow До Києва прибув президент Литви Гітанас Науседа arrow

До Києва прибув президент Литви Гітанас Науседа

23 серпня 2023 09:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
До Києва прибув президент Литви Гітанас Науседа
Президент Литви Гітанас Науседа в Києві. Фото: twitter.com/GitanasNauseda
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У середу, 23 серпня, до Києва з неоголошеним візитом прибув президент Литви Гітанас Науседа. Він приїхав на святкування дня Незалежності. 

Про це повідомив Гітанас Науседа у своєму Twitter. 

Читайте також:

Президент Литви у Києві

"Повернувся до Києва, щоб разом із братнім українським народом відсвяткувати День Незалежності України. Перемога України близько!" — написав він.

Варто зазначити, що востаннє Гітанас Науседа разом з президентом Польщі Анджеєм Дудою був у Києві 28 червня.

Мету тодішнього візиту Науседа окреслив коротко: "Я прибув до Києва напередодні саміту НАТО у Вільнюсі з одним головним меседжем — місце України в НАТО"

Нагадаємо, нещодавно Естонія, Литва і Латвія вирішили приєднатися до декларації  "Групи семи" щодо підтримки України. Зазначається, що ця угода була ухвалена під час саміту НАТО, який відбувся у Вільнюсі. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

None

Незалежні назавжди: західна зброя, яка допомогла відстояти Україну

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз