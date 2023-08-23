До Києва прибув президент Литви Гітанас Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа в Києві. Фото: twitter.com/GitanasNauseda

У середу, 23 серпня, до Києва з неоголошеним візитом прибув президент Литви Гітанас Науседа. Він приїхав на святкування дня Незалежності.

Про це повідомив Гітанас Науседа у своєму Twitter.

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"Повернувся до Києва, щоб разом із братнім українським народом відсвяткувати День Незалежності України. Перемога України близько!" — написав він.

Back in Kyiv to celebrate Ukraine's Independence Day together with the brotherly Ukrainian nation.



Ukraine‘s victory is near!



🇱🇹 will continue supporting 🇺🇦 as long as it takes! pic.twitter.com/e9XHYCIc2f — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) August 23, 2023

Варто зазначити, що востаннє Гітанас Науседа разом з президентом Польщі Анджеєм Дудою був у Києві 28 червня.

Мету тодішнього візиту Науседа окреслив коротко: "Я прибув до Києва напередодні саміту НАТО у Вільнюсі з одним головним меседжем — місце України в НАТО".

Нагадаємо, нещодавно Естонія, Литва і Латвія вирішили приєднатися до декларації "Групи семи" щодо підтримки України. Зазначається, що ця угода була ухвалена під час саміту НАТО, який відбувся у Вільнюсі.