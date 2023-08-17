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Країни Балтії приєдналися до декларації про гарантії безпеки для України

17 серпня 2023 14:40
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Країни Балтії приєдналися до декларації про гарантії безпеки для України
Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас з Президентом Володимиром Зеленським під час візиту в Україну. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Естонія, Литва і Латвія вирішили приєднатися до декларації  "Групи семи" щодо підтримки України. Зазначається, що ця угода була ухвалена під час саміту НАТО, який відбувся у Вільнюсі. 

Про це йдеться у спільній заяві, яку опублікували прем’єр-міністри трьох балтійських держав.

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За словами прем'єрки Естонії Каї Каллас, прем’єра Латвії Кріш’яніса Каріньша й прем’єрки Литви Інгріди Шимоніте, вони приєдналися до декларації про гарантії безпеки, аби підтримати Україну.

Підтримка балтійських країн

"Ми будемо працювати з Україною у рамках цієї міжнародної рамки, щоб створити безпекові зобов’язання та механізми, які допоможуть Україні якнайшвидше перемогти у цій війні, підтримувати економічну стабільність та відбудову, забезпечити реалізацію реформ, стійкість та просування на її європейському та євроатлантичному шляху", — кажуть політики.

Вони зазначили, що боротьба українців з російськими окупантами допомагає захищати євроатлантичну безпеку та міжнародний порядок, які створені на правилах. Прем'єри пообіцяли здійснювати підтримку для України "до перемоги" й бути учасниками міжнародних зусиль щодо захисту незалежності, демократії та добробуту нашої країни. Також вони допомагатимуть у притягненні до відповідальності тих, хто стоїть за всіма воєнними злочинами в Україні. 

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Текст заяви. Фото: прем’єрка Естонії Кая Каллас

Чому Україна повинна стати членом НАТО

"Ми твердо переконані, що лише членство у НАТО надасть Україні безпекові гарантії і надійний інструмент стримування, щоб запобігти новій агресії експансіоністської Росії. Членство України в НАТО також суттєво посилить євроатлантичну безпеку і стабільність. На саміті НАТО у Вільнюсі союзники погодилися, що майбутнє України — у НАТО. Ми продовжимо непохитну підтримку України, щоб вона якнайшвидше стала членом Альянсу", — додали вони у повідомленні.

Вступ до ЄС

Крім того, вони співпрацюватимуть з нашою державою на шляху до Європейського Союзу. Політики висловили сподівання щодо початку переговорів про вступ до ЄС у 2023 році.

"Сильна, незалежна і процвітаюча Україна, яка повністю інтегрована у євроатлантичну родину — це вкрай важливо для європейської безпеки", — пояснили прем'єри.

Раніше військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник заявив, що головними партнерами України серед колишніх республік СРСР є країни Балтії, бо вони добре пам'ятають кремлівську окупацію. З Україною ж їм нічого ділити, тому ці держави будуть підтримувати Україну і після завершення нинішньої війни.

Нагадаємо, мешканці Естонії, які мають російське громадянство, матимуть обмежені права щодо участі у місцевих виборах. Відповідний законопроєкт підготувало Міністерство юстиції країни.

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