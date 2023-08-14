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В Киев прибыл министр финансов Германии: цель поездки

14 августа 2023 10:40
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киев прибыл министр финансов Германии: цель поездки
Министр финансов Германии Кристиан Линднер. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 14 августа, в Киев приехал министр финансов Германии Кристиан Линднер. Это его первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает Министерство финансов Германии.

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Детали визита

В Киеве у немецкого чиновника запланированы политические переговоры. Пока детали не разглашаются.

"Мы стоим бок о бок с Украиной. Сегодня также будем смотреть в будущее. Мы хотим конкретно обсудить, как Федеральное министерство финансов может поддержать украинскую сторону", — сказал чиновник.

 

В Киев прибыл министр финансов Германии. Скриншот

Ранее мы писали, что канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал мирные переговоры в Саудовской Аравии. Он высказался в пользу дипломатических усилий по прекращению войны в Украине.

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