Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow До Києва прибув міністр фінансів Німеччини: мета поїздки arrow

До Києва прибув міністр фінансів Німеччини: мета поїздки

14 серпня 2023 10:40
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
До Києва прибув міністр фінансів Німеччини: мета поїздки
Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 14 серпня, до Києва приїхав міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер. Це його перший візит до України з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє Міністерство фінансів Німеччини.

Читайте також:

Деталі візиту

У Києві в німецького посадовця заплановані політичні переговори. Поки що деталі не розголошуються.

"Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною. Сьогодні також будемо дивитися в майбутнє. Ми хочемо конкретно обговорити, як Федеральне міністерство фінансів може підтримати українську сторону", — сказав чиновник.

 

До Києва прибув міністр фінансів Німеччини. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував мирні переговори в Саудівській Аравії. Він висловився на користь дипломатичних зусиль щодо припинення війни в Україні. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Війна і корупція: що станеться, якщо не відновити публічне декларування доходів чиновників

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз