До Києва прибув міністр фінансів Німеччини: мета поїздки

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер. Фото: google.com

Сьогодні, 14 серпня, до Києва приїхав міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер. Це його перший візит до України з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє Міністерство фінансів Німеччини.

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Деталі візиту

У Києві в німецького посадовця заплановані політичні переговори. Поки що деталі не розголошуються.

"Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною. Сьогодні також будемо дивитися в майбутнє. Ми хочемо конкретно обговорити, як Федеральне міністерство фінансів може підтримати українську сторону", — сказав чиновник.

До Києва прибув міністр фінансів Німеччини. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував мирні переговори в Саудівській Аравії. Він висловився на користь дипломатичних зусиль щодо припинення війни в Україні.