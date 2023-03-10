В Киев прибыла премьер Финляндии
Премьер-министр Финляндии Санна Марин сегодня, 10 марта, приехала в Украину. В Киеве она проведет встречи с представителями властей Украины.
Об этом сообщает TV2.no.
-
Сунак встретится с Макроном: о чем будут говорить лидеры двух европейских стран
-
На Днепропетровщине засудили пару, которая до смерти забила ребенка
-
Папа Римский заявил, что войну в Украине разжигает не только "российская империя"
-
Правоохранители расследуют "исчезновение" 5 млн грн, выделенных на восстановление парков в Днепре
-
Британия обнаружила фиктивные фирмы, через которые россияне отмывали доходы от войны, — СМИ
-
Международные партнеры оказывают гуманитарную помощь больницам Одессы
-
Полякова призналась, кто в ее семье говорит по-украински лучше всего
-
Оккупанты месяц накапливали ракеты, чтобы атаковать Украину, — разведка
-
Весенний призыв 2023: мобилизуют ли с онкозаболеванием во время войны
-
В ВСУ рассказали, использует ли сейчас россия Беларусь для атак против Украины
Что известно
"Премьер-министр Финляндии Санна Марин в пятницу находится в Киеве, она встретится с президентом страны Владимиром Зеленским", — отмечает издание.
Также уже появились фото, что премьер-министр Финляндии вместе с президентом Украины возлагают цветы к Стене памяти погибших за Украину возле Свято-Михайловского Златоверхого монастыря.
Также Владимир Зеленский и Санна Марин вместе почтили память погибшего Героя Украины Дмитрия Коцюбайла "Да Винчи", с которым сегодня прощаются в столице.
Напомним, ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что высшее руководство России, в частности диктатор Владимир Путин, должны ответить за военные преступления в Украине . Финляндия поддерживает все усилия по привлечению к ответственности всех виновных.
Фото: Суспільне