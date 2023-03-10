В Киев прибыла премьер Финляндии

Санна Марин почтила память погибшего Героя Украины Дмитрия Коцюбайла

Премьер-министр Финляндии Санна Марин сегодня, 10 марта, приехала в Украину. В Киеве она проведет встречи с представителями властей Украины.

Об этом сообщает TV2.no.

Что известно

"Премьер-министр Финляндии Санна Марин в пятницу находится в Киеве, она встретится с президентом страны Владимиром Зеленским", — отмечает издание.

Также уже появились фото, что премьер-министр Финляндии вместе с президентом Украины возлагают цветы к Стене памяти погибших за Украину возле Свято-Михайловского Златоверхого монастыря.

Также Владимир Зеленский и Санна Марин вместе почтили память погибшего Героя Украины Дмитрия Коцюбайла "Да Винчи", с которым сегодня прощаются в столице.

Напомним, ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что высшее руководство России, в частности диктатор Владимир Путин, должны ответить за военные преступления в Украине . Финляндия поддерживает все усилия по привлечению к ответственности всех виновных.

Фото: Суспільне