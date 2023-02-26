У Фінляндії вважають, що путін повинен відповісти за злочини в Україні

Україну чекає світле майбутнє, а путіна — розплата за війну, — прем'єрка Фінляндії
Вище керівництво рф, зокрема диктатор володимир путін, мають відповісти за воєнні злочини в Україні. Фінляндія підтримує всі зусилля щодо притягнення до відповідальності усіх винних.
Про це повідомляє телерадіокомпанія Yle з посиланням на заяву прем'єр-міністерки Фінляндії Санни Марін.
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За словами прем'єрки Санни Марін, важливо, аби війна не перетворилася на заморожений конфлікт, а російські війська неодмінно мають покинути територію України.
"Росія програє цю війну. Це не легітимна війна. Відповідальність за неї лежить тільки на рф. Щодня в Україні рф вбиває мирних жителів, навмисно вбиває мирних жителів. Людей ґвалтують. Дітей масово депортують до росії", — наголосила Марін.
Санна Марін вважає, що справжній шлях до міцного миру — це припинення росією військових дій.
Також прем'єрка Фінляндії наголосила, що Україна переможе за допомогою Заходу, і на неї чекає "світле майбутнє у складі ЄС і НАТО, оскільки вона готова до реформ".
Нагадаємо, раніше ми писали, що вже восени Україна зможе перейти у контрнаступ.