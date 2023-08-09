Для возобновления "зернового соглашения" Запад должен выполнить свои обещания, — Эрдоган
В Анкаре ведутся переговоры со сторонами о возобновлении "зерновой инициативы". Однако "решение этой проблемы зависит от выполнения западными странами своих обещаний".
Об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Anadolu.
Возобновление "зернового соглашения"
По его словам, если западные страны выполнят свои обещания, эта проблема должна решиться.
Отмечается, что Эрдоган не объяснил, что это за обещания.
"Путин, как и мы, чувствительно относится к вопросу доступа наших африканских братьев к зерну. Думаю, что мы можем найти общий язык в этом вопросе", — отметил турецкий лидер, недавно говоривший с российским диктатором.
Позиция Украины
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после выхода из "зернового соглашения" Россия начала наносить удары по украинским портам и зерновым терминалам, однако уже ощутила последствия этих атак. Черноморский флот РФ будет уничтожен, если страна-агрессор в дальнейшем будет создавать продовольственный геноцид в мире.
Напомним, представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук подчеркнул, что Россия после атаки на Черноморский флот подумала о возвращении к действию "зернового соглашения". В Кремле разрабатывают соответствующий план.