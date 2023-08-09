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Для возобновления "зернового соглашения" Запад должен выполнить свои обещания, — Эрдоган

9 августа 2023 13:30
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Для возобновления "зернового соглашения" Запад должен выполнить свои обещания, — Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Анкаре ведутся переговоры со сторонами о возобновлении "зерновой инициативы". Однако "решение этой проблемы зависит от выполнения западными странами своих обещаний".

Об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Anadolu.

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По его словам, если западные страны выполнят свои обещания, эта проблема должна решиться.

Отмечается, что Эрдоган не объяснил, что это за обещания.

"Путин, как и мы, чувствительно относится к вопросу доступа наших африканских братьев к зерну. Думаю, что мы можем найти общий язык в этом вопросе", — отметил турецкий лидер, недавно говоривший с российским диктатором.

Позиция Украины

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после выхода из "зернового соглашения" Россия начала наносить удары по украинским портам и зерновым терминалам, однако уже ощутила последствия этих атак. Черноморский флот РФ будет уничтожен, если страна-агрессор в дальнейшем будет создавать продовольственный геноцид в мире.

Напомним, представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук подчеркнул, что Россия после атаки на Черноморский флот подумала о возвращении к действию "зернового соглашения". В Кремле разрабатывают соответствующий план.

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