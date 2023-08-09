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Для відновлення "зернової угоди" Захід має виконати свої обіцянки, — Ердоган

9 серпня 2023 13:30
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Для відновлення "зернової угоди" Захід має виконати свої обіцянки, — Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Анкарі ведуть перемовини зі сторонами про відновлення "зернової ініціативи". Проте "вирішення цієї проблеми залежить від виконання західними країнами своїх обіцянок".

Про це заявив Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, пише Anadolu.

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За його словами, якщо західні країни виконають свої обіцянки, то ця проблема має вирішитись.

Зазначається, що Ердоган не пояснив, що це саме за обіцянки. 

"Путін, як і ми, чутливо ставиться до питання доступу наших африканських братів до зерна. Думаю, що ми можемо знайти спільну мову в цьому питанні", — зауважив турецький лідер, який нещодавно говорив з російським диктатором.

Позиція України

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що після виходу із "зернової угоди" Росія почала завдавати ударів по українських портах та зернових терміналах, проте вже відчула наслідки цих атак. Чорноморський флот РФ буде знищено, якщо країна-агресорка надалі створюватиме продовольчий геноцид у світі.

Нагадаємо, речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук наголосив, що Росія після атаки на Чорноморський флот подумала про повернення до дії "зернової угоди". Наразі у Кремлі розробляють відповідний план.

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