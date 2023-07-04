"Спасибо за безопасность украинцев": Зеленский поздравил Нацполицию с праздником
Владимир Зеленский поздравил Нацполицию с профессиональным праздником. Глава государства подчеркнул, что главным для полицейских должна быть благодарность народа.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на своем Telegram-канале.
Приветствие Президента
Владимир Зеленский поздравил сотрудников Нацполиции с профессиональным праздником.
"Спасибо за безопасность для наших людей! Спасибо за спасение украинцев! Спасибо за героизм в боях!" – заявил глава государства.
Пожелания от Зеленского
Президент Украины пожелал полицейским, прежде всего, благодарности от украинского народа.
"Чем эффективнее будут каждый и каждая, кто служит в полиции, тем больше будет благодарность наших людей", — подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, что в понедельник, 3 июля, Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом. Стороны обсудили ситуацию в Украине и предстоящий саммит НАТО.
По информации CNN, Зеленский призвал президента США Джо Байдена пригласить Украину в НАТО "сейчас". Даже если членство придет только после войны.