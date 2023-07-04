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"Спасибо за безопасность украинцев": Зеленский поздравил Нацполицию с праздником

4 июля 2023 10:44
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
"Спасибо за безопасность украинцев": Зеленский поздравил Нацполицию с праздником
Президент Украины Владимир Зеленский выступает перед полицейскими. Фото: пресс-служба Офиса Президента
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Владимир Зеленский поздравил Нацполицию с профессиональным праздником. Глава государства подчеркнул, что главным для полицейских должна быть благодарность народа.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на своем Telegram-канале.

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Приветствие Президента

Владимир Зеленский поздравил сотрудников Нацполиции с профессиональным праздником.

"Спасибо за безопасность для наших людей! Спасибо за спасение украинцев! Спасибо за героизм в боях!" – заявил глава государства.

Пожелания от Зеленского

Президент Украины пожелал полицейским, прежде всего, благодарности от украинского народа.

"Чем эффективнее будут каждый и каждая, кто служит в полиции, тем больше будет благодарность наших людей", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Зеленский поздравил Нацполицию
Зеленский поздравил Нацполицию

Напомним, что в понедельник, 3 июля, Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом. Стороны обсудили ситуацию в Украине и предстоящий саммит НАТО.

По информации CNN, Зеленский призвал президента США Джо Байдена пригласить Украину в НАТО "сейчас". Даже если членство придет только после войны.

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