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"Дякую за безпеку українців": Зеленський привітав Нацполіцію зі святом

4 липня 2023 10:44
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
"Дякую за безпеку українців": Зеленський привітав Нацполіцію зі святом
Президент України Володимир Зеленський виступає перед поліцейськими. Фото: пресслужба Офісу Президента
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Володимир Зеленський привітав Нацполіцію із професійним святом. Глава держави наголосив, що головним для поліцейських має бути вдячність народу.

Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив на своєму Telegram-каналі.

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Привітання Президента

Володимир Зеленський привітав співробітників Нацполіції із професійним святом.

"Дякую за безпеку для наших людей! Дякую за порятунок українців! Дякую за героїзм у боях!" — заявив глава держави.

Побажання від Зеленського

Президент України побажав поліцейським перш за все вдячності від українського народу.

"Що ефективнішими будуть кожен і кожна, хто служить у поліції, то більшою буде вдячність наших людей", — наголосив Володимир Зеленський.

Зеленський привітав Нацполіцію
Зеленський привітав Нацполіцію

Нагадаємо, що у понеділок, 3 липня, Президент України Володимир Зеленський провів переговори із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Сторони обговорили ситуацію в Україні та майбутній саміт НАТО.

А, за інформацією CNN, Зеленський закликав президента США Джо Байдена запросити Україну до НАТО "зараз". Навіть якщо членство настане лише після війни.

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