"Дякую за безпеку українців": Зеленський привітав Нацполіцію зі святом

Президент України Володимир Зеленський виступає перед поліцейськими. Фото: пресслужба Офісу Президента

Володимир Зеленський привітав Нацполіцію із професійним святом. Глава держави наголосив, що головним для поліцейських має бути вдячність народу.

Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив на своєму Telegram-каналі.

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Привітання Президента

Володимир Зеленський привітав співробітників Нацполіції із професійним святом.

"Дякую за безпеку для наших людей! Дякую за порятунок українців! Дякую за героїзм у боях!" — заявив глава держави.

Побажання від Зеленського

Президент України побажав поліцейським перш за все вдячності від українського народу.

"Що ефективнішими будуть кожен і кожна, хто служить у поліції, то більшою буде вдячність наших людей", — наголосив Володимир Зеленський.

Зеленський привітав Нацполіцію

Нагадаємо, що у понеділок, 3 липня, Президент України Володимир Зеленський провів переговори із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Сторони обговорили ситуацію в Україні та майбутній саміт НАТО.

А, за інформацією CNN, Зеленський закликав президента США Джо Байдена запросити Україну до НАТО "зараз". Навіть якщо членство настане лише після війни.