Госдума РФ планирует усилить цензуру против "военкоров", — ISW

Заседание Госдумы Российской Федерации. Фото: росСМИ

Российская Государственная дума хочет взять под контроль местных блоггеров. Прежде всего новые законы будут касаться "военкоров", которые часто критически настроены по отношению к Кремлю.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

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Госдума против блоггеров

Российский парламент готовит новую порцию цензурных ограничений для местных блоггеров.

Так, первый заместитель главы комитета Госдумы по образованию Яна Лантратова предложила создать государственный орган, который получит полномочия следить за деятельностью блогосферы.

"Военкоров" незаметно возьмут под контроль

В частности, блоггеров благодаря дополнительному законопроекту заставят регистрироваться как СМИ с соответствующими последствиями.

Аналитики ISW отметили, что, хотя конкретно о "военкорах" — блоггерах, работающих на войне в Украине — в этих предложениях речь не идет, и потенциальные нововведения в российское законодательство касаются прежде всего именно этой части блогосферы, которая часто критически настроена на действия Кремль.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение некоторых "военкоров", с которыми встречался на прошлой неделе, о создании рабочей группы при его администрации.

В эту группу войдут, в частности, члены администрации президента России. Группа будет рассматривать и координировать идеи о войне в Украине.

Таким образом, Кремль планирует интегрировать некоторых независимых "военкоров" в кремлевскую пропагандистскую структуру.