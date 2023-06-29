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Держдума РФ планує посилити цензуру проти "воєнкорів", — ISW

29 червня 2023 08:51
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Держдума РФ планує посилити цензуру проти "воєнкорів", — ISW
Засідання Державної думи Російської Федерації. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російська Державна дума хоче взяти під контроль місцевих блогерів. Перш за все нові закони стосуватимуться "воєнкорів", які часто є критично налаштованими щодо Кремля.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Держдума проти блогерів

Російський парламент готує нову порцію цензурних обмежень для місцевих блогерів.

Так, перша заступниця голови комітету Держдуми з освіти Яна Лантратова запропонувала створити державний орган, який отримає повноваження слідкувати за діяльністю блогосфери.

"Воєнкорів" непомітно візьмуть під контроль

Зокрема, блогерів завдяки додатковому законопроєкту змусять реєструватися як ЗМІ із відповідними наслідками.

Аналітики ISW зазначили, що, хоч конкретно про "воєнкорів" — блогерів, які працюють на війні в Україні — у цих пропозиціях не йдеться, та потенційні нововведення в російське законодавство стосуються перш за все саме цієї частини блогосфери, яка часто є критично налаштованою щодо дій Кремля.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін підтримав пропозицію деяких "воєнкорів", з якими зустрічався минулого тижня, про створення робочої групи при його адміністрації.

До цієї групи увійдуть, зокрема, члени адміністрації президента Росії. Група розглядатиме і координуватиме ідеї щодо війни в Україні.

Таким чином Кремль планує інтегрувати деяких незалежних "воєнкорів" у кремлівську пропагандистську структуру.

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