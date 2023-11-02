Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Госдеп США прокомментировал необходимость неотложной помощи Украине arrow

Госдеп США прокомментировал необходимость неотложной помощи Украине

2 ноября 2023 01:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Госдеп США прокомментировал необходимость неотложной помощи Украине
Спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер. Фото: amu.tv
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В США прокомментировали необходимость помогать Украине в противостоянии с Россией. Там подчеркнули, что потребность в поддержке остается неотложной. Также для Вашингтона важно помочь украинцам оградиться от обстрелов РФ.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер во время пресс-брифинга в Вашингтоне, сообщает Укринформ.

Читайте также:

Что США думают о поддержке Украины

"Мы считаем, что поддержка Украины остается необходимой, и дальше важно, чтобы Соединенные Штаты были рядом для того, чтобы помочь Украине защититься от этих ужасных атак, которые РФ совершила и продолжает совершать против них", — отметил Миллер.

По его словам, он уверен в поддержке Конгрессом пакета по финансированию помощи Украине, если будет голосование.

Как США помогают Украине

Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном о дальнейших поставках ракет ATACMS.

Также мы сообщали, что США предоставляют Украине новый пакет военной помощи в 150 млн долларов. Стало известно, какое оружие в него войдет.

Добавим, что член Республиканской партии США и возможный кандидат на президентских выборах 2024 года Кристофер Кристи считает, что стоит увеличить размер помощи Украине. Известно, сколько США тратят из годового бюджета на военную помощь.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Люди выходят на протесты: сколько Винница выделяет на ВСУ - 80x80

Люди выходят на протесты: сколько Винница выделяет на ВСУ

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме