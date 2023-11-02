Госдеп США прокомментировал необходимость неотложной помощи Украине

Спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер. Фото: amu.tv

В США прокомментировали необходимость помогать Украине в противостоянии с Россией. Там подчеркнули, что потребность в поддержке остается неотложной. Также для Вашингтона важно помочь украинцам оградиться от обстрелов РФ.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер во время пресс-брифинга в Вашингтоне, сообщает Укринформ.

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Что США думают о поддержке Украины

"Мы считаем, что поддержка Украины остается необходимой, и дальше важно, чтобы Соединенные Штаты были рядом для того, чтобы помочь Украине защититься от этих ужасных атак, которые РФ совершила и продолжает совершать против них", — отметил Миллер.

По его словам, он уверен в поддержке Конгрессом пакета по финансированию помощи Украине, если будет голосование.

Как США помогают Украине

Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном о дальнейших поставках ракет ATACMS.

Также мы сообщали, что США предоставляют Украине новый пакет военной помощи в 150 млн долларов. Стало известно, какое оружие в него войдет.

Добавим, что член Республиканской партии США и возможный кандидат на президентских выборах 2024 года Кристофер Кристи считает, что стоит увеличить размер помощи Украине. Известно, сколько США тратят из годового бюджета на военную помощь.