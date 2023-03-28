Госдеп США поддерживает идею международного трибунала для осуждения россии

Представитель Государственного департамента США Бет Ван Скаак

Соединенные Штаты Америки поддерживают создание трибунала для суда над российскими агрессорами. Этот суд должен быть основан на судебной системе Украины.

Об этом сообщает издание "Голос Америки".

США за трибунал

Посол по вопросам глобального уголовного правосудия Госдепа США Бет Ван Скаак заявила во время выступления на конференции в Католическом университете Америки, что ее ведомство выступает за осуждение российского агрессора.

"Сейчас в этот критический момент истории я могу объявить, что мы поддерживаем создание специального трибунала для преследования преступления агрессии против Украины", — подчеркнула Ван Скаак.

Формат трибунала

По словам Ван Скаак, в Госдепе рассматривали разные форматы трибунала, взвешивали все "за" и "против".

В итоге, отметила представитель Государственного департамента США, самым оптимальным вариантом признали создание интернационализированного суда в рамках судебной системы Украины.

Напомним, Украина, страны Балтии, Польша, Румыния и Словения подписали инициативное соглашение о создании спеццентра для сбора доказательств и расследования основных международных преступлений, совершенных рф против Украины. Авторы войны, включая путина, получат приговоры.

Также мы писали, что Украина вместе с Совместной следственной группой и Евроюстом подписала соглашение о создании в Гааге Международного центра расследования агрессии россии. Ожидается, что он должен заработать уже этим летом.

Фото: "Голос Америки"