Депутат от "Слуги народа" набросилась на Луценко из-за его увольнения из ВСУ

Юрий Луценко во время службы в ВСУ. Фото: соцсети

Бывший глава МВД и бывший генпрокурор Юрий Луценко сегодня сообщил, что уволился из рядов ВСУ из-за ухудшения состояния здоровья. Однако из-за этого сообщения Луценко столкнулся с жесткой критикой, в том числе со стороны представителей власти.

В частности, резко прокомментировала увольнение Луценко из войска народный депутат от "Слуги народа" Марианна Безуглая.

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Позиция Безуглой

Народная избранница поспорила с комментаторами под сообщением Луценко. Она настаивает, что во время военного положения инвалидность не является основанием для увольнения со службы. Безуглая заявляет, что установление у мобилизованного инвалидности является основанием для перевода на другие должности, но не для увольнения со службы.

Марьяна Безугла об увольнении Луценко из ВСУ

На замечания комментаторов, что у Луценко рак, Безугла заявила, что экс-министр знал о своем диагнозе до мобилизации. Она возмутилась, что Луценко, зная о своей тяжелой болезни, решил мобилизоваться. Депутат напомнила, что государство потратило немало средств на то, чтобы укомплектовать Луценко формой и всем необходимым для несения службы.

Марьяна Безугла об увольнении Луценко из ВСУ

Является ли инвалидность основанием для увольнения со службы

Другие пользователи соцсетей также выразили свое возмущение увольнением Луценко со службы. В частности, военный, проходящий сейчас реабилитацию после тяжелого ранения, Владимир Шередега обратил внимание на неточность в сообщении политика. Шередега подчеркнул, что военно-врачебная комиссия не устанавливает инвалидность. Он также подчеркнул, что инвалидность не может быть основанием для увольнения с военной службы во время военного положения.

Военный упрекнул Луценко в том, что тот, вероятно, не проходил процедуру установления инвалидности, как это делает "простой люд".

Комментарий по увольнению Луценко со службы в ВСУ

Увольнение Луценко со службы

Сегодня, 5 июля, Юрий Луценко сообщил в соцсети, что покинул ряды ВСУ. Он заявил, что военная комиссия установила ему инвалидность.

"Честью было служить в такой Армии, с такими людьми, в такое время. Но физиология неумолима — военная врачебная комиссия установила инвалидность, что привело к приказу о снятии с военного учета", — написал Луценко.

Луценко об увольнении из ВСУ

Напомним, ранее мы сообщали, что в случае травмы, контузии, ранения, увечья государство гарантирует военнослужащим лечение и денежную компенсацию, а также соответствующую социальную поддержку на протяжении всей жизни. Однако для этого защитнику необходимо собрать определенный пакет документов, один из важных — справка медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК).

Также мы сообщали, кто может уволиться с военной службы даже в период военного положения.