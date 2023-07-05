Депутат от "Слуги народа" набросилась на Луценко из-за его увольнения из ВСУ
Бывший глава МВД и бывший генпрокурор Юрий Луценко сегодня сообщил, что уволился из рядов ВСУ из-за ухудшения состояния здоровья. Однако из-за этого сообщения Луценко столкнулся с жесткой критикой, в том числе со стороны представителей власти.
В частности, резко прокомментировала увольнение Луценко из войска народный депутат от "Слуги народа" Марианна Безуглая.
Позиция Безуглой
Народная избранница поспорила с комментаторами под сообщением Луценко. Она настаивает, что во время военного положения инвалидность не является основанием для увольнения со службы. Безуглая заявляет, что установление у мобилизованного инвалидности является основанием для перевода на другие должности, но не для увольнения со службы.
На замечания комментаторов, что у Луценко рак, Безугла заявила, что экс-министр знал о своем диагнозе до мобилизации. Она возмутилась, что Луценко, зная о своей тяжелой болезни, решил мобилизоваться. Депутат напомнила, что государство потратило немало средств на то, чтобы укомплектовать Луценко формой и всем необходимым для несения службы.
Является ли инвалидность основанием для увольнения со службы
Другие пользователи соцсетей также выразили свое возмущение увольнением Луценко со службы. В частности, военный, проходящий сейчас реабилитацию после тяжелого ранения, Владимир Шередега обратил внимание на неточность в сообщении политика. Шередега подчеркнул, что военно-врачебная комиссия не устанавливает инвалидность. Он также подчеркнул, что инвалидность не может быть основанием для увольнения с военной службы во время военного положения.
Военный упрекнул Луценко в том, что тот, вероятно, не проходил процедуру установления инвалидности, как это делает "простой люд".
Увольнение Луценко со службы
Сегодня, 5 июля, Юрий Луценко сообщил в соцсети, что покинул ряды ВСУ. Он заявил, что военная комиссия установила ему инвалидность.
"Честью было служить в такой Армии, с такими людьми, в такое время. Но физиология неумолима — военная врачебная комиссия установила инвалидность, что привело к приказу о снятии с военного учета", — написал Луценко.
Напомним, ранее мы сообщали, что в случае травмы, контузии, ранения, увечья государство гарантирует военнослужащим лечение и денежную компенсацию, а также соответствующую социальную поддержку на протяжении всей жизни. Однако для этого защитнику необходимо собрать определенный пакет документов, один из важных — справка медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК).
Также мы сообщали, кто может уволиться с военной службы даже в период военного положения.