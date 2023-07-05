Депутатка від "Слуги народу" накинулася на Луценка через його звільнення із ЗСУ

Юрій Луценко під час служби у ЗСУ. Фото: соцмережі

Колишній голова МВС та колишній генпрокурор Юрій Луценко сьогодні повідомив, що звільнився з лав ЗСУ через погіршення стану здоров'я. Однак через цей допис Луценко зіткнувся із жорсткою критикою, у тому числі з боку представників влади.

Зокрема, різко прокоментувала звільнення Луценка з війська народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла.

Читайте також:

Позиція Безуглої

Народна обраниця посперечалася з коментаторами під дописом Луценка. Вона наполягає, що під час воєнного стану інвалідність не є підставою для звільнення зі служби. Безугла заявляє, що встановлення у мобілізованого інвалідності є підставою для переведення на інші посади, але не для звільнення зі служби.

Мар'яна Безугла про звільнення Луценка із ЗСУ

На зауваження коментаторів, що у Луценка рак, Безугла заявила, що ексміністр знав про свій діагноз до мобілізації. Вона обурилася, що Луценко, знаючи про свою важку хворобу, вирішив мобілізуватися. Депутатка нагадала, що держава витратила чимало коштів на те, щоб укомплектувати Луценка формою та всім необхідним для несення служби.

Мар'яна Безугла про звільнення Луценка із ЗСУ

Чи є інвалідність підставою для звільнення зі служби

Інші користувачі соцмереж також висловили своє обурення звільненням Луценка зі служби. Зокрема, військовий, який зараз проходить реабілітацію після важкого поранення, Володимир Шередега звернув увагу на неточність у дописі політика. Шередега наголосив, що військово-лікарська комісія не встановлює інвалідність. Він також наголосив, що інвалідність не може бути підставою для звільнення з військової служби під час воєнного стану.

Військовий дорікнув Луценкові, що той, імовірно, не проходив процедуру встановлення інвалідності, як це робить "простий люд".

Коментар щодо звільнення Луценка зі служби в ЗСУ

Звільнення Луценка зі служби

Сьогодні, 5 липня, Юрій Луценко повідомив у соцмережі, що покинув лави ЗСУ. Він заявив, що військова комісія встановила йому інвалідність.

"Честь було служити в такій Армії, з такими людьми, в такий час. Але фізіологія невблаганна — військова лікарська комісія встановила інвалідність, що призвело до наказу про зняття з військового обліку", — написав Луценко.

Луценко про звільнення із ЗСУ

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у разі травми, контузії, поранення, каліцтва держава гарантує військовослужбовцям лікування та грошову компенсацію, а також відповідну соціальну підтримку впродовж усього життя. Проте для цього захиснику необхідно зібрати певний пакет документів, один з важливих — довідка медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

Також ми повідомляли, хто може звільнитися з військової служби навіть у період воєнного стану.