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Депутаты отправили в отставку главу Львовского облсовета Ирину Гримак

6 апреля 2023 19:49
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Марта Байдака
Журналист
Депутаты отправили в отставку главу Львовского облсовета Ирину Гримак
В голосовании приняли участие депутаты всех фракций, кроме "ЕС"
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

На внеочередной сессии депутаты Львовского облсовета приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы Львовского облсовета Ирину Гримак.

За это проголосовали 48 депутатов в ходе тайного голосования. До этого избранники заслушали отчет Ирины Гримак и оценили ее работу неудовлетворительно.

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Приняли участие в тайном голосовании 49 депутатов. За увольнение Ирины Гримак проголосовали 48 избранников, еще один воздержался.

После голосования Ирина Гримак поблагодарила коллег-депутатов и общину Львовщины "за возможность работать". Пожелала коллегам мудрости и результативности в работе. Депутаты аплодисментами провели ее с должности. До избрания нового председателя ЛОР его обязанности будет исполнять первый заместитель Евгений Гирнык

Добавим, 42-летняя Ирина Гримак возглавляла Львовский облсовет не более двух лет — с 1 декабря 2020 года. В 2015-2019 годах с перерывом работала заместителем председателя Львовской ОГА Олега Синютки, а прежде возглавляла Железнодорожную райадминистрацию Львова. Отныне Ирина Гримак остается обычным депутатом облсовета от фракции "Европейской солидарности".

Напомним, ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на совместном заседании Сената и Палаты депутатов Национального конгресса Чили. Глава государя призвал поддержать усилия Международного уголовного суда по ордеру на арест российского диктатора Владимира Путина.

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