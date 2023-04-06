Депутати відправили у відставку голову Львівської облради Ірину Гримак

У голосуванні взяли участь депутати всіх фракцій, окрім "ЄС"

На позачерговій сесії депутати Львівської облради прийняли рішення про дострокове припинення повноважень голови Львівської облради Ірину Гримак.

За це проголосували 48 депутатів під час таємного голосування. Перед тим обранці заслухали звіт Ірини Гримак та оцінили її роботу незадовільно.

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Взяли участь у таємному голосуванні голосуванні 49 депутатів. За звільнення Ірини Гримак проголосували 48 обранців, ще один — утримався.

Після голосування Ірина Гримак подякувала колегам-депутатам та громаді Львівщини "за можливість працювати". Побажала колегам мудрості та результативності в роботі. Депутати оплесками провели її з посади. До обрання нового голови ЛОР його обов'язки виконуватиме перший заступник Євген Гірник

Додамо, 42-річна Ірина Гримак очолювала Львівську облраду трошки більше двох років — з 1 грудня 2020 року. У 2015-2019 роках з перервою працювала заступницею голови Львівської ОДА Олега Синютки, а перед тим очолювала Залізничну райадміністрацію Львова. Відтепер Ірина Гримак залишається звичайною депутаткою облради від фракції "Європейської солідарності".

Нагадаємо, ми раніше писали, що Президент України Володимир Зеленський виступив з промовою на спільному засіданні Сенату й Палати депутатів Національного конгресу Чилі. Глава дердави закликав закликав підтримати зусилля Міжнародного кримінального суду щодо ордеру на арешт російського диктатора володимира путіна.