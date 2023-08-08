Успех Украины на саммите в Саудовой Аравии: депутат объяснил

Визит Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию, май 2023 года. Фото: ОП

Самым главным на саммите мира в Саудовской Аравии стала возможность Украины создавать международный политический ландшафт.

Ранее все внешнеполитические инициативы со стороны официального Киева либо не имели успеха, либо происходили в рамках чьих-либо других инициатив. Теперь же Украина проводит свой мирный план, и у нее это удается.

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Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал член Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Богдан Яременко.

"Мы постоянно подстраивались. А теперь ситуация такова, что подстраиваться Украине не под кого, потому что никто полностью не отвечает нашим интересам. Но, какие бы ни были инициативы по мирным планам, южноафриканский, китайский и т.д. Украина проводит свой мирный план. И у нас получается. Эта способность очень важна", — говорит Яременко.

Богдан Яременко. Фото: Слуга Народа

По его словам, ранее как правило, все внешнеполитические инициативы со стороны официального Киева либо не имели успеха, либо происходили в рамках чьих-то других инициатив, либо в фарватере политики России, ЕС, США.

"Украина сейчас находится в очень сложной ситуации и фактически нечего предложить странам глобального юга в плане определенных политических, экономических или военных пряников. И несмотря на это, Украине удается достучаться до них, вовлечь в свой контекст и понимание своих проблем", — уточнил Яременко.

По мнению депутата, это многое говорит о возможности Украины и украинской дипломатии. И это очень важно. Потому что нам пока удается распространять правду о себе и навязывать определенные восприятия. Это немалое достижение. Важно также и то, что встреча в Джидде — не разовая акция, а подготовка к чему-то большему.

Напомним, в минувшие выходные в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись двухдневные переговоры по окончании войны в Украине. Формулу мира обсудили представители более 40 стран.

Делегации не приняли конкретных решений, а договорились в дальнейшем продолжить общение.