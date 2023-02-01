Скольким чиновникам объявили о подозрении 1 февраля: генпрокурор обнародовал данные

Андрей Костин прокомментировал сегодняшние коррупционные скандалы

При процессуальном руководстве Офиса генпрокурора сегодня, 1 февраля, было уведомлено о подозрении ряду должностных лиц. Подозрения в совершении коррупционных преступлений получили четверо должностных лиц.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

Кому объявлено о подозрении

Экс-замминистра обороны сообщено о подозрении по факту препятствования законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период. По данным следствия, он лоббировал заключение договоров о поставках продуктов для военных по завышенным ценам, закупкам бронежилетов и других вещей для ВСУ низкого качества.

Бывшему и.о. директора Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Министерства обороны Украины сообщено о подозрении по факту растраты средств и препятствования законной деятельности Вооруженных сил Украины — организовывал закупку некачественных бронежилетов.

Действующему работнику Минобороны сообщено о подозрении в завладении средствами в особо крупных размерах и служебном подлоге — в должности заместителя директора предприятия ОПК, заключил фиктивный договор с иностранной компанией о проведении осмотра, оценки и технического состояния ранее отремонтированных четырех двигателей и двух главных редукторов к авиационной технике.

Экс-министр энергетики сообщает о подозрении в служебной халатности — заключал убыточные для государства соглашения в пользу известного олигарха. В общей сложности его "работа" стоила государству 1,5 млрд грн.

И.о. первого заместителя председателя правления ПАО "Укртатнафта" уведомлено о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов, совершенном по предварительному сговору с главным бухгалтером. Их противоправные действия нанесли государству миллионный ущерб.

Чиновнику Одесской ОВА разоблачено на взятке 40 тыс. дол. США по махинации с землей.

Позиция генпрокурора

Костин отметил, что по итогам сегодняшних обысков ожидает принятия процессуальных решений, а также ожидает и "кадровые выводы".

"Коррупция во время войны — это мародерство! Будем напоминать об этом каждый раз! Никакие должности не позволят избежать ответственности. Сегодня при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора сообщено о подозрении четырем должностным лицам — экс-замминистра обороны Украины и экс-министру энергетики и угольной промышленности, должностным лицам Минобороны. Также по результатам следственных действий сообщено о подозрениях топ-менеджмента ПАО "Укртатнафта". По результатам проведенных сегодня обысков будут приняты процессуальные решения. Ожидаем и кадровые выводы", — заявил он.

Генпрокурор подчеркнул, что сегодняшние обыски должны стать "сигналом для всех чиновников на всех уровнях".

"Мой сигнал всем чиновникам на всех уровнях, где бы они ни были: возвращения к былым временам не будет. Украина идет по европейскому пути и не свернет с него. Власть предусматривает ответственность. Если вы не согласны жить по Закону — это будет уголовная ответственность", — подчеркнул чиновник.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ пришла с обыском к бывшему руководителю Департамента государственных закупок и поставке материальных ресурсов Министерства обороны Украины. Его подозревают в растрате 100 млн грн.

Также известно, что сегодня, 1 февраля, в Украине прошел ряд резонансных обысков. Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности посетили дом олигарха Игоря Коломойского. Следственные действия происходили из-за махинации вокруг Укртатнафты и Укрнафты.

Следователи Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины провели обыск дома у экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Этот обыск был связан с гибелью руководства МВД в авиакатастрофе в Броварах.