Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow ​​​​​​​В Авакова проводять обшук СБУ та ДБР: перевіряють причетність до трагедії у Броварах arrow

​​​​​​​В Авакова проводять обшук СБУ та ДБР: перевіряють причетність до трагедії у Броварах

1 лютого 2023 11:34
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
СБУ і ДБР провели обшук у Авакова у справі про катастрофу у Броварах
Справа, у якій прийшли до Арсена Авакова, стосується закупівлі гелікоптерів Airbus
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Слідчі Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України провели обшук удома у ексміністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Обшук пов’язаний із загибеллю керівництва МВС у авіакатастрофі в Броварах.

Про це повідомило видання "Українська правда".

Читайте також:

Обшук у Авакова

Удома у колишнього очільника Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова провели обшук співробітники ДБР та СБУ.

Цей слідчий захід відбувся у справі про загибель керівництва МВС у Броварах.

Правоохоронці намагалися вияснити деталі закупівлі французьких гелікоптерів Airbus, яка мала місце шість років тому.

Коментар ексміністра

Арсен Аваков у коментарі "Українській правді" розповів про деталі обшуків: "Певна річ нічого [не знайшли]. Контракти ж затверджувалися урядом і парламентом".

Обшук, за словами Авакова, проводили коректно, хоч і безглуздо. На думку ексміністра, просто "безглуздо відпрацювали версію".

Нагадаємо, що 18 січня зранку у місті Бровари на Київщині поблизу дитячого садка упав вертоліт

Внаслідок падіння вертольота було пошкоджено будівлю дитячого садка з подальшим загорянням. Також вилетіли вікна у 14-поверховому житловому будинку поруч.

Внаслідок катастрофи загинуло 14 людей, зокрема одна дитина. Серед загиблих — керівництво Міністерства внутрішніх справ — міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович. 

На брифінгу на місці трагедії заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів, що керівники Міністерства внутрішніх справ летіли на гелікоптері у відрядження. Пунктом призначення була, за словами представника президентської канцелярії, "одна з гарячих точок" в Україні, де відбуваються бойові дії.

Крім цього, правоохоронці опитали понад дві тисячі людей, які могли бути свідками авіакатастрофи у Броварах

Додамо, що 21 січня у столиці прощались із вищим керівництвом МВС, яке загинуло в авіакатастрофі у Броварах. Церемонія відбувалась у Національному центрі "Український дім".

Фото: Facebook Арсена Авакова

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

12:13 Бена Аффлека помітили в компанії бойфренда колишньої дружини Дженніфер Гарнер: що вони робили

12:13 П'яні вечірки зі зґвалтуваннями у Києві: поліція прийшла з обшуками до організаторів

12:07 Обвинувачений у зґвалтуванні Дані Алвес дебютував за нову команду: уболівальників стало ще більше

12:01 Що буде з нацроумінгом після війни: у Мінцифри запитали українців

12:00 Не лише гаубиці Caesar: у Міноборони розповіли, що ще надасть Франція

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:59 Справу екскерівництва Харківської облради передали до суду: у чому звинувачують Товмасяна

11:50 Одесити можуть повідомляти про інтернет-наркокрамниці через чат-бот

11:40 Держава компенсувала мільйони коштів за житло нардепам: у Раді оприлюднили список

11:36 Номінантка на премію "Оскар" вийшла заміж за уродженця Одеси

11:22 Менні Пак'яо можуть заарештувати: до чого тут Конор Магрегор

Новина з відео

07:53 Росіяни пригнали ще один підводний човен з "Калібром", — Гуменюк

Новина з відео

23:09 Чекаємо на новини для України: Зеленський про рішення союзників у ЄС

Новина з відео

20:55 "У нас армія впаде як картковий будинок": окупант скаржиться на низьку боєздатність серед військових

Новина з відео

18:43 ЗСУ пояснили, чому сьогодні тричі оголошували повітряну тривогу

Ексклюзив

17:00 "Інформвійну на книжковому ринку ми програли": власник "Фоліо" Олександр Красовицький

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

16:55 Гороскоп на 1 лютого: Левам — час на самоаналіз, Скорпіонам — не поспішати

Ексклюзив

16:30 Коваленко: "росія планує захопити увесь Донбас у найближчі місяці, але ЗСУ готують сюрприз ворогу"

Новина з відео

16:20 В Одесі горів соціальний центр для переселенців: наслідки та ймовірна причина пожежі

Новина з відео

14:49 Меру Броварів вручили повістку під час засідання міськради

Новина з відео

14:30 Кримські партизани ліквідували двох офіцерів росгвардії: як це сталося

Ексклюзив

09:00 Капкан для росіян: чи перетвориться лівобережжя Дніпра на "котел" для окупантів

08:00 Доплати військовим, субсидії, виплати біженцям та безкоштовні LED-лампи: що зміниться з 1 лютого

18:30 Як змінилась військова тактика росії за майже рік повномасштабного вторгнення

Ексклюзив

17:00 "Інформвійну на книжковому ринку ми програли": власник "Фоліо" Олександр Красовицький

Ексклюзив

16:30 Коваленко: "росія планує захопити увесь Донбас у найближчі місяці, але ЗСУ готують сюрприз ворогу"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:30 Бійка жаби та гадюк: як Пригожин та Рогозін Гіркіна на фронт не пускали

Ексклюзив

12:16 Селезньов перелічив три складові, необхідні ЗСУ для початку контрнаступу

Ексклюзив

11:14 Селезньов сказав, на яких напрямках ворог має ініціативу

08:00 Як Європа виживає без російського газу

Ексклюзив

18:00 Трагедія над Броварами: чому впав міністерський вертоліт — версії

Актуальне по темі

None 1 Лютий 11:51

Бена Аффлека помітили в компанії бойфренда колишньої дружини Дженніфер Гарнер: що вони робили

None 1 Лютий 12:13

П'яні вечірки зі зґвалтуваннями у Києві: поліція прийшла з обшуками до організаторів

None 1 Лютий 11:58

Обвинувачений у зґвалтуванні Дані Алвес дебютував за нову команду: уболівальників стало ще більше

None 1 Лютий 12:00

Що буде з нацроумінгом після війни: у Мінцифри запитали українців

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB