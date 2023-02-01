СБУ і ДБР провели обшук у Авакова у справі про катастрофу у Броварах

Справа, у якій прийшли до Арсена Авакова, стосується закупівлі гелікоптерів Airbus

Слідчі Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України провели обшук удома у ексміністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Обшук пов’язаний із загибеллю керівництва МВС у авіакатастрофі в Броварах.

Про це повідомило видання "Українська правда".

Обшук у Авакова

Удома у колишнього очільника Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова провели обшук співробітники ДБР та СБУ.

Цей слідчий захід відбувся у справі про загибель керівництва МВС у Броварах.

Правоохоронці намагалися вияснити деталі закупівлі французьких гелікоптерів Airbus, яка мала місце шість років тому.

Коментар ексміністра

Арсен Аваков у коментарі "Українській правді" розповів про деталі обшуків: "Певна річ — нічого [не знайшли]. Контракти ж затверджувалися урядом і парламентом".

Обшук, за словами Авакова, проводили коректно, хоч і безглуздо. На думку ексміністра, просто "безглуздо відпрацювали версію".

Нагадаємо, що 18 січня зранку у місті Бровари на Київщині поблизу дитячого садка упав вертоліт.

Внаслідок падіння вертольота було пошкоджено будівлю дитячого садка з подальшим загорянням. Також вилетіли вікна у 14-поверховому житловому будинку поруч.

Внаслідок катастрофи загинуло 14 людей, зокрема одна дитина. Серед загиблих — керівництво Міністерства внутрішніх справ — міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович.

На брифінгу на місці трагедії заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів, що керівники Міністерства внутрішніх справ летіли на гелікоптері у відрядження. Пунктом призначення була, за словами представника президентської канцелярії, "одна з гарячих точок" в Україні, де відбуваються бойові дії.

Крім цього, правоохоронці опитали понад дві тисячі людей, які могли бути свідками авіакатастрофи у Броварах.

Додамо, що 21 січня у столиці прощались із вищим керівництвом МВС, яке загинуло в авіакатастрофі у Броварах. Церемонія відбувалась у Національному центрі "Український дім".

Фото: Facebook Арсена Авакова