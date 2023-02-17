Столичный голова Виталий Кличко рассказал о начале Мюнхенской конференции

В Мюнхене стартовала конференция безопасности

Сегодня, 17 февраля, в Мюнхене началась ежегодная конференция безопасности, значительную часть которой посвятят Украине. На событие прибыл столичный городской голова Виталий Кличко.

Об этом он написал в своем Telegram.

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Известно, что мэр Киева Виталий Кличко уже принял участие в панели "Города как защитники демократии. Вызовы и возможности". Там он пообщался с мэром Мюнхена Дитером Райтером, с которым обсудил вопросы демократии громад и помощь Украине и ее гражданам за рубежом.

"Сегодня Мюнхен присоединился к Пакту свободных городов. Это открытый и прогрессивный городской альянс, начатый в 2019 году мэрами Варшавы, Будапешта, Праги и Братиславы для поддержки и развития местной демократии и самоуправления", — написал Кличко.

Известно, что Киев присоединился к этой инициативе в сентябре 2022 года.

Кличко подчеркнул, что сотрудничество городов во время широкомасштабной агрессии россии против Украины доказало свою эффективность.

"Киев продолжает получать помощь от партнеров, поддержку политическую, экономическую и гуманитарную. В частности, и благодаря этому мы выстояли — с первых месяцев широкомасштабной войны и этой зимой", — написал он.

Столичный городской голова отметил, что Мюнхен с конца февраля прошлого года принял 60 тысяч спасавшихся от войны украинцев.

Напомним, ранее народный депутат Алексей Гончаренко рассказывал, что самая главная тема конференции в этом году — Украина и помощь в борьбе против оккупантов.