Столичный голова Виталий Кличко рассказал о начале Мюнхенской конференции

Демократия громад и помощь Украине: Кличко рассказал о начале Мюнхенской конференции
Сегодня, 17 февраля, в Мюнхене началась ежегодная конференция безопасности, значительную часть которой посвятят Украине. На событие прибыл столичный городской голова Виталий Кличко.
Об этом он написал в своем Telegram.
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Известно, что мэр Киева Виталий Кличко уже принял участие в панели "Города как защитники демократии. Вызовы и возможности". Там он пообщался с мэром Мюнхена Дитером Райтером, с которым обсудил вопросы демократии громад и помощь Украине и ее гражданам за рубежом.
"Сегодня Мюнхен присоединился к Пакту свободных городов. Это открытый и прогрессивный городской альянс, начатый в 2019 году мэрами Варшавы, Будапешта, Праги и Братиславы для поддержки и развития местной демократии и самоуправления", — написал Кличко.
Известно, что Киев присоединился к этой инициативе в сентябре 2022 года.
Кличко подчеркнул, что сотрудничество городов во время широкомасштабной агрессии россии против Украины доказало свою эффективность.
"Киев продолжает получать помощь от партнеров, поддержку политическую, экономическую и гуманитарную. В частности, и благодаря этому мы выстояли — с первых месяцев широкомасштабной войны и этой зимой", — написал он.
Столичный городской голова отметил, что Мюнхен с конца февраля прошлого года принял 60 тысяч спасавшихся от войны украинцев.
Напомним, ранее народный депутат Алексей Гончаренко рассказывал, что самая главная тема конференции в этом году — Украина и помощь в борьбе против оккупантов.