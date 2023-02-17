Столичний міський голова Віталій Кличко розповів про початок Мюнхенської конференції

У Мюнхені стартувала безпекова конференція

Сьогодні, 17 лютого, у Мюнхені розпочалася щорічна безпекова конференція, значну частину якої присвятять Україні. На подію вже прибув столичний міський голова Віталій Кличко.

Про це він написав у своєму Telegram.

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Відомо, що мер Києва Віталій Кличко вже взяв участь у панелі "Міста як захисники демократії. Виклики і можливості". Там він поспілкувався з мером Мюнхена Дітером Райтером з яким обговорив питання демократії громад та допомогу Україні та її громадянам за кордоном.

"Сьогодні Мюнхен приєднався до Пакту вільних міст. Це — відкритий і прогресивний міський альянс, започаткований у 2019 році мерами Варшави, Будапешту, Праги та Братислави для підтримки та розвитку місцевої демократії і самоврядування", — написав Кличко.

Відомо, що Київ доєднався до цієї ініціативи ще у вересні 2022 року.

Кличко наголосив, що співпраця міст під час широкомасштабної агресії росії проти України довела свою ефективність.

"Київ продовжує отримувати допомогу від партнерів, підтримку політичну, економічну та гуманітарну. Зокрема, і завдяки цьому ми вистояли — від перших місяців широкомасштабної війни, і цієї зими", — написав він.

Столичний міський голова відзначив, що Мюнхен з кінця лютого минулого року прийняв 60 тисяч українців, які рятувалися від війни.

Нагадаємо, раніше народний депутат Олексій Гончаренко розповідав, що найголовніша тема цьогорічної безпекової конференції — Україна та допомога в боротьбі проти окупантів.