Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow "Некоторые депутаты ведут жизнь, как до войны", — нардеп Дунда arrow

"Некоторые депутаты ведут жизнь, как до войны", — нардеп Дунда

25 июля 2023 20:49
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Нардеп от Слуга народа сдал полномочия после отдыха на Мальдивах
Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, а также нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

В случае с роскошным отдыхом нардепа от "Слуга народа" Юрием Аристовым руководство фракции предупреждало депутатов, чтобы они достойно несли свой статус народного депутата во время военного положения в Украине.

Однако война полностью изменила положение вещей в стране и перед ВР предстали новые вызовы. Большая часть народных избранников оказалась не готова к ним и не понимают, а о чем они и для чего.

Читайте также:

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал народный депутат от партии "Слуга народа" Олег Дунда.

"Коллеги не делятся планами поездок и, я так понимаю, все делается тайно. При этом многие депутаты до сих пор не понимают, что мир достаточно прозрачный, информация вытекает наружу и о ней узнает общество. До случая с Арестовым во фракции были разговоры о том, что надо нести свой статус народного депутата. Ведь на нас большая ответственность", — отметил Дунда.

Олег Дунда
Олег Дунда. Фото: Новини.LIVE

Однако по его словам, если посмотреть вглубь на историю с отдыхом Аристова на Мальдивах, есть более важный вопрос.

В частности, в 2019 году, когда избирались нынешняя ВР, было одно время. Тогда нардепы избирались с видением работы. Но война полностью изменила положение дел в стране и теперь перед депутатами предстали новые вызовы.

"Большая часть коллег вообще оказалась не готовой к ним и не понимает, а о чем они и для чего. Да, они ходят на заседание, голосуют в комитетах, но порой позволяют себе такие поступки, как Аристов или еще кто-то. В общем пытаются вести тот образ жизни, который у них был до 24 февраля. И это касается депутатов всех фракций. Современная ВР не отвечает запросам современности. Но изменить ее пока невозможно. Поэтому имеем то, что имеем", — резюмировал Дунда.

Напомним, по словам главы ВР Руслана Стефанчука, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, а также нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов написал заявление о сложении полномочий. Его рассмотрят на следующем пленарном заседании.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

None

Спецпроект "Герои в тылу": как Борис Тодуров спасал сердца под светом фонаря

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

00:43 "Это моя бабушка": уклонисты придумали новый способ пересечения границы

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз