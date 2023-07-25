Нардеп от Слуга народа сдал полномочия после отдыха на Мальдивах

Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, а также нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов

В случае с роскошным отдыхом нардепа от "Слуга народа" Юрием Аристовым руководство фракции предупреждало депутатов, чтобы они достойно несли свой статус народного депутата во время военного положения в Украине.

Однако война полностью изменила положение вещей в стране и перед ВР предстали новые вызовы. Большая часть народных избранников оказалась не готова к ним и не понимают, а о чем они и для чего.

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Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал народный депутат от партии "Слуга народа" Олег Дунда.

"Коллеги не делятся планами поездок и, я так понимаю, все делается тайно. При этом многие депутаты до сих пор не понимают, что мир достаточно прозрачный, информация вытекает наружу и о ней узнает общество. До случая с Арестовым во фракции были разговоры о том, что надо нести свой статус народного депутата. Ведь на нас большая ответственность", — отметил Дунда.

Олег Дунда. Фото: Новини.LIVE

Однако по его словам, если посмотреть вглубь на историю с отдыхом Аристова на Мальдивах, есть более важный вопрос.

В частности, в 2019 году, когда избирались нынешняя ВР, было одно время. Тогда нардепы избирались с видением работы. Но война полностью изменила положение дел в стране и теперь перед депутатами предстали новые вызовы.

"Большая часть коллег вообще оказалась не готовой к ним и не понимает, а о чем они и для чего. Да, они ходят на заседание, голосуют в комитетах, но порой позволяют себе такие поступки, как Аристов или еще кто-то. В общем пытаются вести тот образ жизни, который у них был до 24 февраля. И это касается депутатов всех фракций. Современная ВР не отвечает запросам современности. Но изменить ее пока невозможно. Поэтому имеем то, что имеем", — резюмировал Дунда.

Напомним, по словам главы ВР Руслана Стефанчука, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, а также нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов написал заявление о сложении полномочий. Его рассмотрят на следующем пленарном заседании.