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"Деякі депутати ведуть життя, яким жили до війни", — нардеп Дунда

25 липня 2023 20:49
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Нардеп від Слуга народу склав повноваження після відпочинку на Мальдівах
Заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, а також нардеп від "Слуги народу" Юрій Арістов
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

До випадку із розкішним відпочинком нардепа від "Слуга народу" Юрієм Арістовим керівництво фракції попереджувало депутатів, аби вони гідно несли свій статус народного депутата під час воєнного стану в Україні. Однак війна повністю змінила стан речей в країні, і перед ВР постали нові виклики. Більша частина народних обранців виявилася неготовою до них і не розуміють, про що вони і для чого. 

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав народний депутат від партії "Слуга народу" Олег Дунда.

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"Колеги не діляться планами поїздок, і, я так розумію, все робиться таємно. При цьому багато депутатів досі не розуміють, що світ досить прозорий, інформація випливає назовні і про неї дізнається суспільство. У фракції і до випадку з Арістовим були розмови про те, що треба нести свій статус народного депутата. Адже на нас велика відповідальність. Думаю, такі розмови ще будуть", — сказав Дунда.

Олег Дунда
Олег Дунда. Фото: Новини.LIVE

Однак, за його словами, якщо подивитися вглиб на історію із відпочинком Арістова на Мальдівах, є більш вагоме питання.

Зокрема, у 2019 році, коли обиралися нинішня ВР, — був один час. Тоді нардепи обиралися із певним баченням роботи. Але війна повністю змінила стан речей в країні, і тепер перед депутатами постали нові виклики.

"Більша частина колег взагалі виявилася неготовою до них і не розуміє, про що вони і для чого. Так, вони ходять на засідання, голосують в комітетах, але деколи дозволяють собі такі вчинки, як Арістов чи ще хтось. Загалом намагаються вести той спосіб життя, який у них був до 24 лютого. І це стосується депутатів усіх фракцій. Сучасна ВР не відповідає запитам сучасності. Але змінити її наразі неможливо, тому маємо що маємо", — підсумував Дунда.

Нагадаємо, за словами голови ВР Руслана Стефанчука, заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, а також нардеп від "Слуги народу" Юрій Арістов написав заяву про складання повноважень. Її розглянуть на наступному пленарному засіданні.

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