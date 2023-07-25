Нардеп від Слуга народу склав повноваження після відпочинку на Мальдівах

Заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, а також нардеп від "Слуги народу" Юрій Арістов

До випадку із розкішним відпочинком нардепа від "Слуга народу" Юрієм Арістовим керівництво фракції попереджувало депутатів, аби вони гідно несли свій статус народного депутата під час воєнного стану в Україні. Однак війна повністю змінила стан речей в країні, і перед ВР постали нові виклики. Більша частина народних обранців виявилася неготовою до них і не розуміють, про що вони і для чого.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав народний депутат від партії "Слуга народу" Олег Дунда.

Читайте також:

"Колеги не діляться планами поїздок, і, я так розумію, все робиться таємно. При цьому багато депутатів досі не розуміють, що світ досить прозорий, інформація випливає назовні і про неї дізнається суспільство. У фракції і до випадку з Арістовим були розмови про те, що треба нести свій статус народного депутата. Адже на нас велика відповідальність. Думаю, такі розмови ще будуть", — сказав Дунда.

Олег Дунда. Фото: Новини.LIVE

Однак, за його словами, якщо подивитися вглиб на історію із відпочинком Арістова на Мальдівах, є більш вагоме питання.

Зокрема, у 2019 році, коли обиралися нинішня ВР, — був один час. Тоді нардепи обиралися із певним баченням роботи. Але війна повністю змінила стан речей в країні, і тепер перед депутатами постали нові виклики.

"Більша частина колег взагалі виявилася неготовою до них і не розуміє, про що вони і для чого. Так, вони ходять на засідання, голосують в комітетах, але деколи дозволяють собі такі вчинки, як Арістов чи ще хтось. Загалом намагаються вести той спосіб життя, який у них був до 24 лютого. І це стосується депутатів усіх фракцій. Сучасна ВР не відповідає запитам сучасності. Але змінити її наразі неможливо, тому маємо що маємо", — підсумував Дунда.

Нагадаємо, за словами голови ВР Руслана Стефанчука, заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, а також нардеп від "Слуги народу" Юрій Арістов написав заяву про складання повноважень. Її розглянуть на наступному пленарному засіданні.