ДБР підозрює нардепа Гевка у смертельній ДТП: загинув пішохід, водій був тверезий
У Львівській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув пішохід. Водієм автомобіля, який вчинив смертельну ДТП, був чинний народний депутат України.
Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.
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ДТП на Львівщині
19 березня у Золочівському районі Львівської області сталася смертельна ДТП.
Інцидент трапився на автодорозі "Тернопіль – Львів – Рава-Руська".
Автомобіль за межами нерегульованого пішохідного переходу збив пішохода. Пішохід від отриманих травм помер.
Нардеп від "Слуги народу"
У ДБР зазначили, що за кермом автомобіля був народний депутат. Згідно із даними пристрою "Драгер", водій був тверезий.
У ДБР не зазначили прізвище народного депутата, але ЗМІ пишуть, що ним є представник "Слуги народу" Володимир Гевко.
Зараз вирішується питання щодо порушення кримінального провадження, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що спричинило смерть потерпілого).
Нагадаємо, що у серпні минулого року інший нардеп від "Слуги народу", Олексій Красов, потрапив у ДТП.
Тоді ніхто, крім представника монокоаліції, не постраждав.
Фото: "Слуга народу"