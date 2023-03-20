ДБР підозрює нардепа Гевка у смертельній ДТП: загинув пішохід, водій був тверезий

Нардеп Гевко, якого підозрюють у вбивстві пішохода

У Львівській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув пішохід. Водієм автомобіля, який вчинив смертельну ДТП, був чинний народний депутат України.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

ДТП на Львівщині

19 березня у Золочівському районі Львівської області сталася смертельна ДТП.

Інцидент трапився на автодорозі "Тернопіль – Львів – Рава-Руська".

Автомобіль за межами нерегульованого пішохідного переходу збив пішохода. Пішохід від отриманих травм помер.

Нардеп від "Слуги народу"

У ДБР зазначили, що за кермом автомобіля був народний депутат. Згідно із даними пристрою "Драгер", водій був тверезий.

У ДБР не зазначили прізвище народного депутата, але ЗМІ пишуть, що ним є представник "Слуги народу" Володимир Гевко.

Зараз вирішується питання щодо порушення кримінального провадження, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що спричинило смерть потерпілого).

Нагадаємо, що у серпні минулого року інший нардеп від "Слуги народу", Олексій Красов, потрапив у ДТП.

Тоді ніхто, крім представника монокоаліції, не постраждав.

Фото: "Слуга народу"