Данилов заявил, что в Херсонскую область ездил двойник Путина: что на это указывает

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Фото: rnbo.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов убежден, что на временно оккупированные территории Херсонщины и Луганщины ездил не президент РФ Владимир Путин, а один из его двойников.

Об этом Алексей Данилов заявил в эфире национального телемарафона.

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"Никакого Путина там не было"

Секретарь СНБО напомнил, что российский диктатор, как правило, держит людей на карантине, прежде чем подпустить к себе.

"Ну, во-первых, никакого Путина там не было. Это доподлинно известная вещь. Для того чтобы пообщаться с настоящим Путиным, вы должны как минимум 10-14 дней провести на карантине. Никакого Путина там не было. Был обычный двойник, которых у него не один — это уже известная вещь", — сказал Данилов.

По словам секретаря СНБО, Путин — "человек испуганный", и думать, что он может приехать таким способом — просто невозможно. Данилов напомнил, как зарубежных гостей сажают за стол на большом расстоянии от российского диктатора, а поездки Путина, по его словам, — это "целая процедура", где подготовительный процесс стартует "за 2-3 недели" и "никаких экспромтов там давно нет".

"Это прямая противоположность нашему президенту, который может в любое время посетить линию фронта, напрямую быть с нашими военными. Это наше отличие. Отличие от бункерного деда Путина, который скоро сам себя будет пугаться", — подытожил Данилов.

Отметим, что в сети уже не первый год ходят слухи о существовании двойников российского президента. Новини.LIVЕ собрали несколько снимков, на которых можно заметить отличия во внешности российского диктатора.

Напомним, 18 апреля российские пропагандистские медиа заявили, что президент страны-агрессора Владимир Путин приехал на оккупированную украинскую территорию. Речь идет, в частности, о Херсонской и Луганской областях.