Данилов указал на проблему, которая заставляет россию искать военную помощь за границей
Россия исчерпывает запасы вооружения, которые скапливалась в течение десятков лет. Теперь государство-агрессор становится все более зависимым от внешней помощи.
Такое мнение высказал секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Алексей Данилов в своем Twitter.
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Мнение Данилова
Секретарь СНБО отметил, что российская коррупционная экономика не в состоянии обеспечить фронт, поэтому внешняя помощь для россии — вопрос первоочередного веса.
"Россия исчерпывает подготовленные запасы вооружения. Ракеты, военная техника накапливалась десятилетиями. Расчеты предусматривали блицкриг, а не блицутилизацию. Коррупционная экономика не в состоянии обеспечить фронт, внешняя помощь для террористической россии — вопрос первоочередного веса", — написал он.
Россия исчерпывает подготовленные запасы вооружения. Ракеты, военная техника накапливалась десятилетиями. Расчеты предусматривали блицкриг, а не блицутизацию. Коррупционная экономика не в состоянии обеспечить фронт, внешняя помощь для террористической России – вопрос первоочередного веса.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) 11 марта, 2023
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Иран тайно поставлял большое количество вооружения в РФ для войны в Украине. К тому же, Тегеран планирует продолжать поставки.
Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что есть доказательства того, что россия предложила помощь Ирану с ракетной программой в обмен на военную помощь. По его словам, их союз быстро развивается.
Также есть информация, что россия ведет переговоры с Китаем о предоставлении оружия. Недавно США пригрозили Китаю последствиями из-за вероятной поставки оружия в рф.