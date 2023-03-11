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Данилов указал на проблему, которая заставляет россию искать военную помощь за границей

11 марта 2023 17:38
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Алексей Данилов
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Россия исчерпывает запасы вооружения, которые скапливалась в течение десятков лет. Теперь государство-агрессор становится все более зависимым от внешней помощи.

Такое мнение высказал секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Алексей Данилов в своем Twitter.

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Секретарь СНБО отметил, что российская коррупционная экономика не в состоянии обеспечить фронт, поэтому внешняя помощь для россии — вопрос первоочередного веса.

"Россия исчерпывает подготовленные запасы вооружения. Ракеты, военная техника накапливалась десятилетиями. Расчеты предусматривали блицкриг, а не блицутилизацию. Коррупционная экономика не в состоянии обеспечить фронт, внешняя помощь для террористической россии — вопрос первоочередного веса", — написал он.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Иран тайно поставлял большое количество вооружения в РФ для войны в Украине. К тому же, Тегеран планирует продолжать поставки.

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что есть доказательства того, что россия предложила помощь Ирану с ракетной программой в обмен на военную помощь. По его словам, их союз быстро развивается.

Также есть информация, что россия ведет переговоры с Китаем о предоставлении оружия. Недавно США пригрозили Китаю последствиями из-за вероятной поставки оружия в рф.

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