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Данилов рассказал, что Украине нужно сделать для вступления в НАТО

12 июля 2023 07:54
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Данилов рассказал, что Украине нужно сделать для вступления в НАТО
Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: СНБО
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Для вступления в НАТО Украина должна решить ряд проблем, не только военного характера. Речь идет прежде всего о вопросах свободы слова и прав человека.

Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в эфире "Радио Свобода".

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Не только военные вопросы

Алексей Данилов напомнил, что НАТО — это не только военный блок, но и политический.

Поэтому для вступления в Североатлантический альянс Украине нужно будет сделать очень многое в областях демократии, прав человека и свободы слова.

Стандарты НАТО

Также секретарь СНБО отметил, что, хотя украинская армия уже отвечает стандартам НАТО, с точки зрения технического вооружения над этим вопросом придется поработать.

"У нас уже этот процесс сдвинулся с мертвой точки. И если на 24 февраля у нас были единицы вооружения их стандарта, то на сегодняшний день таких единиц все больше и больше", — подчеркнул Данилов.

Согласие всех

Также секретарь Совета нацбезопасности и обороны напомнил, что в НАТО входит 31 страна, и все они должны дать согласие на присоединение Украины.

"Конечно, хотелось бы с первого раза и сразу. [...] Это непростой процесс. Но я уверен, что мы пройдем этот путь", — заверил Алексей Данилов.

Напомним, председатель Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко заявил в комментарии Новини.LIVE, что Украина значительно приблизились к членству в НАТО, получит значительную военно-техническую помощь и уже получила важный политический механизм взаимодействия с НАТО.

А вот шансы на получение приглашения на вступление в НАТО у Украины уже на Вашингтонском саммите, который пройдет в апреле следующего года.

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