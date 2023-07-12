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Данілов розповів, що Україні треба зробити для вступу до НАТО

12 липня 2023 07:54
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Данілов розповів, що Україні треба зробити для вступу до НАТО
Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: РНБО
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Для вступу до НАТО Україна має вирішити низку проблем, причому не тільки військового характеру. Йдеться перш за все про питання свободи слова та прав людини.

Про це секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов заявив у ефірі "Радіо Свобода".

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Не тільки військові питання

Олексій Данілов нагадав, що НАТО — це не тільки військовий блок, а й політичний.

Тож для вступу до Північноатлантичного альянсу Україні треба буде зробити дуже багато у царинах демократії, прав людини та свободи слова.

Стандарти НАТО

Також секретар РНБО зазначив, що, хоч українська армія уже відповідає стандартам НАТО, то з точки зору технічного озброєння над цим питанням доведеться попрацювати.

"У нас вже цей процес зрушився з мертвої точки. І якщо на 24 лютого ми мали одиниці одиниць озброєння їхнього стандарту, то на сьогоднішній день таких одиниць все більше і більше", — наголосив Данілов.

Згода усіх

Також секретар Ради нацбезпеки та оборони нагадав, що до складу НАТО входить 31 країна, і усі вони повинні дати згоду на приєднання України.

"Звичайно, хотілося б з першого разу і відразу. [...] Це непростий процес. Але я впевнений, що ми цей шлях пройдемо", — запевнив Олексій Данілов.

Нагадаємо, голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко заявив у коментарі Новини.LIVE, що Україна значно наблизилися до членства в НАТО, отримає значну військово-технічну допомогу та вже отримала важливий політичний механізм взаємодії з НАТО.

А от шанси на отримання запрошення на вступ до НАТО Україна має вже на Вашингтонському саміті, який пройде наступного року у квітні.

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