Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Данилов объяснил, на каких условиях Украина согласится на переговоры с РФ arrow

Данилов объяснил, на каких условиях Украина согласится на переговоры с РФ

11 мая 2023 09:00
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Данилов объяснил, на каких условиях Украина согласится на переговоры с РФ
Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: Совет нацбезопасности и обороны
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Сейчас в мире определенное нагнетание ситуации вокруг российско-украинской войны, чтобы склонить Украину к переговорам с агрессором. Но такие переговоры возможны только на условиях Украины.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в эфире национального телемарафона единых новостей.

Читайте также:

Нагнетание вокруг переговоров

По словам Данилова, в последнее время активизировались те деятели, которые хотят как можно скорее завершить российско-украинскую войну без победы Украины.

"Сейчас просто идет такое нагнетание ситуации для того, чтобы мы как можно скорее посадить нас за стол переговоров на условиях России. Сейчас запущена очень большая кампания по этому поводу", — подчеркнул секретарь СНБО.

Позиция Украины

Украина же, пояснил Алексей Данилов, может в свое время принять решение о переговорах с Россией.

Но при этом такой диалог, напомнил секретарь Совета нацбезопасности и обороны, будет проходить только на условиях украинской стороны.

Напомним, что, по словам генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша, говорить о мирных переговорах между Россией и Украиной сейчас невозможно.

Россия, как и Украина считает, что она может победить в войне, подчеркнул генеральный секретарь ООН.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Фонд Вадима Столара осуществил гуманитарную миссию на западе Украины для помощи ВПО

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас