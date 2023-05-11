Данилов объяснил, на каких условиях Украина согласится на переговоры с РФ

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: Совет нацбезопасности и обороны

Сейчас в мире определенное нагнетание ситуации вокруг российско-украинской войны, чтобы склонить Украину к переговорам с агрессором. Но такие переговоры возможны только на условиях Украины.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в эфире национального телемарафона единых новостей.

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Нагнетание вокруг переговоров

По словам Данилова, в последнее время активизировались те деятели, которые хотят как можно скорее завершить российско-украинскую войну без победы Украины.

"Сейчас просто идет такое нагнетание ситуации для того, чтобы мы как можно скорее посадить нас за стол переговоров на условиях России. Сейчас запущена очень большая кампания по этому поводу", — подчеркнул секретарь СНБО.

Позиция Украины

Украина же, пояснил Алексей Данилов, может в свое время принять решение о переговорах с Россией.

Но при этом такой диалог, напомнил секретарь Совета нацбезопасности и обороны, будет проходить только на условиях украинской стороны.

Напомним, что, по словам генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша, говорить о мирных переговорах между Россией и Украиной сейчас невозможно.

Россия, как и Украина считает, что она может победить в войне, подчеркнул генеральный секретарь ООН.