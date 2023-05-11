Данілов пояснив, на яких умовах Україна погодиться на переговори із РФ

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: Рада нацбезпеки та оборони

Зараз у світі є певне нагнітання ситуації навколо російсько-української війни, аби схилити Україну до переговорів із агресором. Але такі переговори можливі лише на умовах України.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив у ефірі національного телемарафону єдиних новин.

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Нагнітання навколо переговорів

За словами Данілова, в останній час активізувалися ті діячі, які хочуть якомога швидше завершити російсько-українську війну без перемоги України.

"Зараз просто йде таке нагнітання ситуації для того, щоб ми якомога швидше посадити нас за стіл перемовин на умовах росії. Зараз запущена дуже велика кампанія з цього приводу", — наголосив секретар РНБО.

Позиція України

Україна ж, пояснив Олексій Данілов, може у свій час ухвалити рішення про переговори із Росією.

Але при цьому такий діалог, нагадав секретар Ради нацбезпеки та оборони, буде відбуватися лише на умовах української сторони.

Нагадаємо, що, за словами генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріша, говорити про мирні переговори між Росією і Україною зараз неможливо.

Росія, як і Україна, вважає, що вона може перемогти у війні, наголосив генеральний секретар ООН.