Данилов объяснил, отправят ли Богуслаева на обмен

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: официальный сайт партии "Слуга народа"

Вячеслава Богуслаева в теории могут обменять на украинских военнопленных. А сам Богуслаев своим письмом признал, что он российский агент.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в эфире национального телемарафона единых новостей.

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Что означает письмо Богуслаева

Алексей Данилов прокомментировал появление письма экспрезидента "Мотор-Січі" Вячеслава Богуслаева с просьбой обменять его в Россию на украинских военнопленных.

"Он прямо в этом письме подтверждает, что он был российским агентом и что его очень тянет", — пояснил секретарь СНБО.

Он добавил, что сейчас российские агенты, постоянно работавшие в Украине, будут проситься на обмен.

Обменяют ли пророссийского бизнесмена

Алексей Данилов не дал однозначный ответ на вопрос, передадут ли Вячеслава Богуслаева на обмен — но предположил, что такой вариант возможен.

"Мы занимаемся возвращением наших граждан, для нас жизнь нашего гражданина является самой высокой ценностью. Потому что если такое решение будет приниматься, это будет только в пользу нашей страны", — подчеркнул секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что находящийся под стражей в Украине по обвинениям в коллаборационной деятельности и поддержке террористической организации бывший президент компании "Мотор-Січ" Вячеслав Богуслаев подал заявление на включение его в список для обмена с Россией. Он направил свою просьбу в Офис Президента Украины по имени Андрея Ермака.