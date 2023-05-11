Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Данилов объяснил, отправят ли Богуслаева на обмен arrow

Данилов объяснил, отправят ли Богуслаева на обмен

11 мая 2023 11:58
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Данилов объяснил, отправят ли Богуслаева на обмен
Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: официальный сайт партии "Слуга народа"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Вячеслава Богуслаева в теории могут обменять на украинских военнопленных. А сам Богуслаев своим письмом признал, что он российский агент.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в эфире национального телемарафона единых новостей.

Читайте также:

Что означает письмо Богуслаева

Алексей Данилов прокомментировал появление письма экспрезидента "Мотор-Січі" Вячеслава Богуслаева с просьбой обменять его в Россию на украинских военнопленных.

"Он прямо в этом письме подтверждает, что он был российским агентом и что его очень тянет", — пояснил секретарь СНБО.

Он добавил, что сейчас российские агенты, постоянно работавшие в Украине, будут проситься на обмен.

Обменяют ли пророссийского бизнесмена

Алексей Данилов не дал однозначный ответ на вопрос, передадут ли Вячеслава Богуслаева на обмен — но предположил, что такой вариант возможен.

"Мы занимаемся возвращением наших граждан, для нас жизнь нашего гражданина является самой высокой ценностью. Потому что если такое решение будет приниматься, это будет только в пользу нашей страны", — подчеркнул секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что находящийся под стражей в Украине по обвинениям в коллаборационной деятельности и поддержке террористической организации бывший президент компании "Мотор-Січ" Вячеслав Богуслаев подал заявление на включение его в список для обмена с Россией. Он направил свою просьбу в Офис Президента Украины по имени Андрея Ермака.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Фонд Вадима Столара осуществил гуманитарную миссию на западе Украины для помощи ВПО

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас