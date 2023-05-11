Данілов пояснив, чи відправлять Богуслаєва на обмін

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: офіційний сайт партії “Слуга народу”

В’ячеслава Богуслаєва в теорії можуть обміняти на українських військовополонених. А сам Богуслаєв своїм листом визнав, що він є російським агентом.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив у ефірі національного телемарафону єдиних новин.

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Олексій Данілов прокоментував появу листа експрезидента "Мотор-Січі" В’ячеслава Богуслаєва з проханням обміняти його в Росію на українських військовополонених.

"Він просто в цьому листі підтверджує, що він був російським агентом і що його дуже тягне", — пояснив секретар РНБО.

Він додав, що зараз російські агенти, які увесь час працювали в Україні, будуть проситися на обмін.

Чи обміняють проросійського бізнесмена

Олексій Данілов не дав однозначну відповідь на питання, чи передадуть В’ячеслава Богуслаєва на обмін — але припустив, що такий варіант можливий.

"Ми займаємось поверненням наших громадян, для нас життя нашого громадянина є найвищою цінністю. Тому що, якщо таке рішення прийматиметься, це буде тільки на користь нашої країни", — наголосив секретар Ради нацбезпеки і оборони України.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що колишній президент компанії "Мотор-Січ" В'ячеслав Богуслаєв, який перебуває під вартою в Україні за звинуваченнями у колабораційній діяльності та підтримці терористичної організації, подав заяву на включення його до списку для обміну з Росією. Він направив своє прохання до Офісу Президента України на ім'я Андрія Єрмака.