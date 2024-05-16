США ввели новые антироссийские санкции из-за военной помощи от Северной Кореи

Глава КНДР Ким Чен Ын и экс-министр обороны России Сергей Шойгу. Фото иллюстративное: агентство Reuters

Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против двух российских лиц и трех российских компаний. Подсанкционные лица координировали военную помощь России от Северной Кореи.

Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на Министерство финансов США.

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Как сообщается, военная помощь от Пхеньяна включала баллистические ракеты, которыми Россия атакует Украину.

"Сегодняшнее действие отражает наше обязательство помешать углублению военного сотрудничества КНДР с Россией. Мы продолжим принимать меры по привлечению к ответственности тех, кто стремится содействовать доставке оружия и других материальных средств, чтобы позволить войну России", — заявил замминистра финансов США Брайан Нельсон.

В заявлении американского Минфина говорится, что Россия и Северная Корея за последний год укрепили военное сотрудничество, причем Пхеньян предоставляет России баллистические ракеты и боеприпасы, а взамен требует военных технологий.

Напомним, ранее американский Минфин объявил санкции против почти 200 физических и юридических лиц , способствующих российскому ВПК во избежании действующих ограничений.

Еще ранее ведомство в сотрудничестве с правительством Великобритании ввело санкции на импорт российских цветных металлов .