США ввели новые антироссийские санкции из-за военной помощи от Северной Кореи

CША ввели новые санкции против России из-за военной помощи от КНДР
Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против двух российских лиц и трех российских компаний. Подсанкционные лица координировали военную помощь России от Северной Кореи.
Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на Министерство финансов США.
США ввели новые санкции против России
Как сообщается, военная помощь от Пхеньяна включала баллистические ракеты, которыми Россия атакует Украину.
"Сегодняшнее действие отражает наше обязательство помешать углублению военного сотрудничества КНДР с Россией. Мы продолжим принимать меры по привлечению к ответственности тех, кто стремится содействовать доставке оружия и других материальных средств, чтобы позволить войну России", — заявил замминистра финансов США Брайан Нельсон.
В заявлении американского Минфина говорится, что Россия и Северная Корея за последний год укрепили военное сотрудничество, причем Пхеньян предоставляет России баллистические ракеты и боеприпасы, а взамен требует военных технологий.
Напомним, ранее американский Минфин объявил санкции против почти 200 физических и юридических лиц , способствующих российскому ВПК во избежании действующих ограничений.
Еще ранее ведомство в сотрудничестве с правительством Великобритании ввело санкции на импорт российских цветных металлов .
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