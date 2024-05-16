Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow CША ввели новые санкции против России из-за военной помощи от КНДР arrow

CША ввели новые санкции против России из-за военной помощи от КНДР

16 мая 2024 23:43
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
США ввели новые антироссийские санкции из-за военной помощи от Северной Кореи
Глава КНДР Ким Чен Ын и экс-министр обороны России Сергей Шойгу. Фото иллюстративное: агентство Reuters
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против двух российских лиц и трех российских компаний. Подсанкционные лица координировали военную помощь России от Северной Кореи.

Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на Министерство финансов США.

Читайте также:

США ввели новые санкции против России

Как сообщается, военная помощь от Пхеньяна включала баллистические ракеты, которыми Россия атакует Украину.

"Сегодняшнее действие отражает наше обязательство помешать углублению военного сотрудничества КНДР с Россией. Мы продолжим принимать меры по привлечению к ответственности тех, кто стремится содействовать доставке оружия и других материальных средств, чтобы позволить войну России", — заявил замминистра финансов США Брайан Нельсон.

В заявлении американского Минфина говорится, что Россия и Северная Корея за последний год укрепили военное сотрудничество, причем Пхеньян предоставляет России баллистические ракеты и боеприпасы, а взамен требует военных технологий.

Напомним, ранее американский Минфин объявил санкции против почти 200 физических и юридических лиц , способствующих российскому ВПК во избежании действующих ограничений.

Еще ранее ведомство в сотрудничестве с правительством Великобритании ввело санкции на импорт российских цветных металлов .

санкции против России
США
оружие
КНДР
военная помощь
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

16 мая 2024
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ