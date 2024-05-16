Посилення санкцій проти Росії — Нова Зеландія розширила обмеження

Російський окупант на тлі вантажівки з символікою агресії РФ. Фото: росЗМІ

Нова Зеландія ввела додаткові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили 28 фізичних і 14 юридичних осіб, які надають військово-стратегічну підтримку російській агресії в Україні.

Відповідну заяву уряд Нової Зеландії опублікував в четвер, 16 травня.

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Санкції Нової Зеландії

"Росія за безпосередньої підтримки свого військово-промислового комплексу здійснює незаконну агресію проти України, зазіхаючи на її суверенітет і територіальну цілісність", — зазначив міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс.

Згідно з заявою уряду країни, санкції запровадили про фізичних осіб і компаній, причетних до передачі зброї з Північної Кореї до РФ. Також обмеження наклали й на іранські суб'єкти, залучені до військової допомоги Росії.

Крім того, під обмеження потрапили й ті, хто сприяє депортації українських дітей у Росію та на тимчасово окуповані території України.

"Продовжуючи сприяти депортації українських дітей, Росія прагне досягти своїх цілей вторгнення в Україну, включно із зусиллями з підриву ідентичності України", — наголосив Пітерс.

Нагадаємо, що Євросоюз готує 14 пакет санкцій проти Росії. Відомо, що під обмеження потраплять чотири російські пропагандистські ЗМІ.

Також санкції проти майже 200 фізичних і юридичних осіб, які сприяють військово-промисловому комплексу Росії, нещодавно оголосили США.