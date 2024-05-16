CША ввели нові антиросійські санкції через військову допомогу від Північної Кореї

CША ввели нові санкції проти Росії через військову допомогу від КНДР
Сполучені Штати Америки ввели нові санкції проти двох російських осіб та трьох російських компаній. Підсанкційні особи координували військову допомогу Росії від Північної Кореї.
Про це інформує агенція Reuters з посиланням на Міністерство фінансів США.
США ввели нові санкції проти Росії
Як повідомляється, військова допомога від Пхеньяну включала балістичні ракети, якими Росія атакує Україну.
"Сьогоднішня дія відображає наше зобов’язання перешкодити поглибленню військового співробітництва КНДР з Росією. Ми продовжимо вживати заходів для притягнення до відповідальності тих, хто прагне сприяти доставці зброї та інших матеріальних засобів, щоб уможливити війну Росії", — заявив заступник міністра фінансів США Брайан Нельсон.
У заяві американського Мінфіну йдеться, що Росія та Північна Корея за останній рік зміцнили військову співпрацю, причому Пхеньян надає Росії балістичні ракети та боєприпаси, а натомість вимагає військових технологій.
Нагадаємо, раніше американський Мінфін оголосив санкції проти майже 200 фізичних та юридичних осіб, які сприяють російському ВПК в уникненні чинних обмежень.
Ще раніше відомство у співпраці з урядом Великої Британії запровадило санкції на імпорт російських кольорових металів.
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