CША ввели нові антиросійські санкції через військову допомогу від Північної Кореї

Голова КНДР Кім Чен Ин та ексміністр оборони Росії Сергій Шойгу. Фото ілюстративне: агенція Reuters

Сполучені Штати Америки ввели нові санкції проти двох російських осіб та трьох російських компаній. Підсанкційні особи координували військову допомогу Росії від Північної Кореї.

Про це інформує агенція Reuters з посиланням на Міністерство фінансів США.

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Як повідомляється, військова допомога від Пхеньяну включала балістичні ракети, якими Росія атакує Україну.

"Сьогоднішня дія відображає наше зобов’язання перешкодити поглибленню військового співробітництва КНДР з Росією. Ми продовжимо вживати заходів для притягнення до відповідальності тих, хто прагне сприяти доставці зброї та інших матеріальних засобів, щоб уможливити війну Росії", — заявив заступник міністра фінансів США Брайан Нельсон.

У заяві американського Мінфіну йдеться, що Росія та Північна Корея за останній рік зміцнили військову співпрацю, причому Пхеньян надає Росії балістичні ракети та боєприпаси, а натомість вимагає військових технологій.

Нагадаємо, раніше американський Мінфін оголосив санкції проти майже 200 фізичних та юридичних осіб, які сприяють російському ВПК в уникненні чинних обмежень.

Ще раніше відомство у співпраці з урядом Великої Британії запровадило санкції на імпорт російських кольорових металів.