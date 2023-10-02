Cкандал The Gazе: советник иновещания оправдывает Минкульт за растрату бюджетных денег

Советник ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины" Артем Биденко. Фото: telegraf.com.ua

В эти дни разворачивается скандал вокруг англоязычного сайта The Gaze, финансовую поддержку которому обеспечивает Минкульт за счет средств из госбюджета. Советника проекта The Gaze от Мультимедийной платформы иновещания Артем Биденко заявил, что проект только делает первые шаги, и поэтому обвинения в его неудаче и "бесцельном расходовании средств" являются преждевременными.

Об этом Биденко сообщил в соцсетях.

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Расследование вокруг сайта The Gaze

Биденко выразил благодарность изданию NGL за то, что они высветили несколько ключевых моментов, на которых следует сосредоточить усилия. Основной аргумент, прослеживаемый во всем расследовании, заключается в том, что финансы из украинского бюджета были потрачены в неизвестном направлении, и при этом в материалах The Gaze появляется информация о кокаине в Ирландии.

Биденко подчеркивает, что для эффективного распространения украинских историй необходимо обращаться к целевой аудитории на ее родном языке, учитывать ее ценностные ориентиры и делиться информацией, которая ей интересна.

При этом он уточнил, что, ограничиваясь исключительно украинским контекстом, нельзя рассчитывать на широкий охват аудитории, даже если иностранные СМИ цитируют такие материалы, это только частично осветит украинскую проблематику.

Украинские власти предоставляют сайту свои рекомендации

Биденко указал, что гораздо продуктивнее рассказывать о мировых событиях, включая в них украинские истории и персонажей. Публика из США, Великобритании, Австралии и Германии с большим интересом воспримет статьи о технологиях, звездах поп-культуры и политических трендах, если эти истории будут также затрагивать и их страны. В таком контексте можно деликатно позиционировать украинцев и Украину как часть европейского культурного пространства.

При создании контента для The Gaze учитываются рекомендации от украинских властей и анализируются гугл-тренды по актуальным темам в целевых странах.

"Целью было быстро набрать миллионы подписчиков, особенно на рынках Великобритании, США и Западной Европы, но эти рынки медиа являются весьма закрытыми и дорогостоящими и на них требуется значительные вложения", — сказал Биденко.

Почему все так дорого: объяснение Биденко

Советник сообщил, что были проведены переговоры с несколькими агентствами по продвижению и взаимодействию с инфлуэнсерами из различных стран — бюджеты начинались с 100 тысяч евро, и предварительный анализ и разработка стратегии требовали вложений в размере 5-10 тысяч евро.

"Даже контактировали с агентством, работавшим с Kyiv Independent, и узнали о значительных стоимостях, превышающих возможности The Gaze. Возможно, это связано с тем, что никто не желает поднимать потенциального конкурента", — указал он.

В конце советник уточнил, что На данный момент проект находится на начальном этапе, предпринимая усилия для преодоления "бетонного потолка". Рассматриваются различные форматы, нацелены разные аудитории, используется много кликбейтов для привлечения внимания.

Напомним, что четыре месяца назад в рамках стремления знакомить западную аудиторию с культурой и общественной жизнью Украины, а также странами новой Европы, Минкульт Украины запустило англоязычную платформу The Gaze. Однако, несмотря на затраты в размере свыше 60 млн гривен, проект пока не смог завоевать популярности за пределами Украины, в отличие от других англоязычных украинских СМИ.