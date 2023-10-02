Cкандал The Gazе: радник іномовлення виправдовує Мінкульт за розтрату бюджетних грошей

Радник ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України" Артем Біденко. Фото: telegraf.com.ua

Цими днями розгортається скандал навколо англомовного сайту The Gaze, фінансову підтримку якого забезпечує Мінкульт коштом із держбюджету. Радника проєкту The Gaze від Мультимедійної платформи іномовлення Артем Біденко заявив, що проєкт тільки робить перші кроки, і тому звинувачення у його невдачі та "безцільному витрачанні коштів" є передчасними.

Про це Біденко повідомив у соцмережах.

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Розслідування навколо сайту The Gaze

Біденко подякував виданню NGL за те, що вони висвітлили кілька ключових моментів, на яких слід зосередити зусилля. Основний аргумент, який простежується у всьому розслідуванні, полягає в тому, що фінанси з українського бюджету були витрачені в невідомому напрямку, і при цьому в матеріалах The Gaze з'являється інформація про кокаїн в Ірландії.

Біденко наголошує, що для ефективного поширення українських історій необхідно звертатися до цільової аудиторії її рідною мовою, враховувати її ціннісні орієнтири та ділитися інформацією, яка їй цікава.

При цьому він уточнив, що, обмежуючись виключно українським контекстом, не можна розраховувати на широке охоплення аудиторії, навіть якщо іноземні ЗМІ цитують такі матеріали, це лише частково висвітлить українську проблематику.

Українська влада надає сайту свої рекомендації

Біденко зазначив, що набагато продуктивніше розповідати про світові події, включаючи в них українські історії та персонажів. Публіка зі США, Великої Британії, Австралії та Німеччини з великим інтересом сприйме статті про технології, зірок попкультури та політичні тренди, якщо ці історії також зачіпатимуть і їхні країни. У такому контексті можна делікатно позиціювати українців та Україну як частину європейського культурного простору.

Під час створення контенту для The Gaze враховуються рекомендації від української влади та аналізуються гугл-тренди з актуальних тем у цільових країнах.

"Метою було швидко набрати мільйони передплатників, особливо на ринках Великої Британії, США та Західної Європи, але ці ринки медіа є дуже закритими та дорогими й на них потрібні значні вкладення", — сказав Біденко.

Чому все так дорого: пояснення Біденка

Радник повідомив, що були проведені переговори з кількома агентствами щодо просування та взаємодії з інфлюенсерами з різних країн — бюджети розпочиналися зі 100 тисяч євро, і попередній аналіз та розробка стратегії вимагали вкладень у розмірі 5-10 тисяч євро.

"Навіть контактували з агентством, яке працювало з Kyiv Independent, і дізналися про значні кошти, що перевищують можливості The Gaze. Можливо, це пов'язано з тим, що ніхто не бажає підіймати потенційного конкурента", — зазначив він.

Наприкінці радник уточнив, що на цей час проєкт перебуває на початковому етапі, докладаючи зусиль для подолання "бетонної стелі". Розглядаються різні формати, націлені на різні аудиторії, використовується багато клікбейтів для привернення уваги.

Нагадаємо, що чотири місяці тому в рамках прагнення знайомити західну аудиторію з культурою та громадським життям України, а також країнами нової Європи, Мінкульт України запустило англомовну платформу The Gaze. Однак попри витрати у розмірі понад 60 млн гривень, проєкт поки що не зміг завоювати популярності за межами України, на відміну від інших англомовних українських ЗМІ.